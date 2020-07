Három lakásból próbált lopni, mindháromszor utolérték a börtönviselt férfit

Nyolcrendbeli üzletszerű lopás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség egy börtönviselt férfival szemben, aki munkaviszony és rendszeres jövedelem nélkül ismét lopásokból akart pénzhez jutni szabadulását követően. A Bács-Kiskun-Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2019 március 9-én reggel Kecskeméten, egy városközponti társasház második emeleti, kulccsal be nem zárt lakásába besurrant, és az előszobából magával vitte egy nő nő táskáját a benne lévő pénzzel, iratokkal, bankkártyákkal. A nőnek azonban feltűnt a lopást, azonnal az férfi után ment, akit az utcán utolért és sikerült tőle visszavennie a lopott értékeket, így az összesen 183 000 forint kára megtérült.

A férfi két órával később egy másik belvárosi társasház első emeleti csukott, de nem zárt lakásába is besurrant, ahonnan szintén táskákat, pénzt, de még három férfiinget is magával vitt. A családfő észrevette a távozó férfit, majd a társasház folyosóján utolérte őt, és a lopott tárgyakat visszavette tőle. Ezután a férfi a szomszéd társasház egyik földszinti lakásába is bement, de az ott lakó nő ugyancsak észrevette a lakást elhagyó férfit, utánaszaladt és az épület előtt az ellopott táskáját visszavette tőle.

A vádlott ezen kívül két üzletből kozmetikai termékeket, míg egy áruházból a bejárat mellett bemutatásra kiállított virágtartóból muskátlikat és büdöskéket lopott el, összesen 64 000 forint értékben.

A többszörös és különös visszaeső férfival szemben az ügyészség börtönbüntetés kiszabását és közügyektől eltiltást indítványozott.