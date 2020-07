Tízezer forint táboroztatási támogatást kaphat tízezer fővárosi család

Tízezer budapesti 14 éven aluli gyereknek egyenként tízezer forintot ad táboroztatási támogatásként a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Budapest Restart nevű beszélgetéssorozat befejező adásában. A főpolgármesterrel Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke vett részt a beszélgetésen, a járvány munkaerő-piacra gyakorolt hatásait végigelemezve, de a Főpolgármesteri Hivatal több konkrét intézkedést is nyilvánosságra hozott, így például azt, hogy a főváros a Fővárosi Érdekegyeztető Tanáccsal egyetértésben 7 pontos csomaggal segíti a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került budapestieket.

A szülőket a szabadsághiány miatt táboroztatási kedvezménnyel, a közmunkásokat pedig hatékony átképzéssel támogatja a főváros

– hangzott el. Karácsony ismertette, hogy 10 ezer 14 éven aluli budapesti gyerek szüleit tervezi ezzel az összeggel segíteni, így a heti 35 ezer forintnál alacsonyabb összegbe kerülő táborok díjaihoz a táborszervezők által benyújtott és a szülők által aláírt igénylés alapján szeretnék segíteni.

Ezzel tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy ismerve az árakat, egy egyhetes nyári tábor árának mintegy egyharmadát átvállaljuk

– mondta a főpolgármester, aki szerint erre elkülönített a főváros 100 millió forintot, az akciót pedig "tízszer tízes programnak" nevezte. A támogatás július 6-tól augusztus 31-ig igényelhető, ha a táborszervező szerződésekkel igazolja, hogy Budapesten, jogszerűen és átláthatóan működik. A támogatásért ugyanis a szervezőnek kell a főváros illetékeseihez fordulnia, a szülők aláírásukkal igazolják a gyermekük részvételét csupán, más adminisztrációs teher nem hárul rájuk, mondta el.

Karácsony szerint a jelenlegi válságban helyesen erősíti újra a közmunka-programokat a kormány, és a főváros maga is indít ilyen programokat, remélhetőleg állami támogatással. Ugyanakkor a főváros vezetője szerint a közfoglalkoztatás nem végleges, legfeljebb átmeneti megoldás, így Karácsonyék képzéseket is indítanak, mert a közmunkások átképzése a jövőben abban segíthet, hogy a fővárosi cégek és intézmények új kollégákkal, csökkentve egyes területeken a súlyos munkaerő-hiányt, álljanak vissza a járvány előtti rendre. Karácsony azt is elmondta, hogy négy területen indítanak tanfolyamokat a közmunkások számára:

KÖZEGÉSZSÉGÜGY,

IDŐSGONDOZÁS,

DIGITÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁS,

DISZPÉCSER

képzések indulnak majd, ezeken a területeken tehát jó eséllyel el is tudnak helyezkedni majd az érintettek. Mindez Kordás László szerint az a pillére ehet a közfoglalkoztatásnak, amit a kormány évek óta, minden kérésük ellenére sem dolgozott ki, mert ez az esély az elsődleges munkaerő-piacra való visszakerülésnek.