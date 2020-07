Nyílt levélben fordult a fővárosi országgyűlési képviselőkhöz Karácsony Gergely

Nyílt levelet írt Karácsony Gergely a pénteki költségvetési végszavazás előtt a budapesti választókörzetekben megválasztott országgyűlési képviselőknek. A főpolgármester a Facebook-oldalán tette közzé a levelet, melyben többek között arról írt parlament tagjainak, hogy

az Országgyűlés a jövő évi költségvetésének kormány által támogatott formája súlyos megszorításokkal sújtja a teljes magyar önkormányzati rendszert, de különösen nagy sarcot ró a Fővárosi Önkormányzatra és a budapesti kerületekre.

Azt is írta, hogy az elmúlt hetekben többen több fórumon tiltakoztak ez ellen, igyekeztek elmondani érveiket, bemutatni a főváros valós anyagi helyzetét, különös tekintettel a járvány okozta, és a nyomában érkező gazdasági-szociális válság jelentette kihívásokra.

A kormányzati kommunikáció ugyanakkor nem egyszer félrevezető, máskor súlyosan leegyszerűsített, gyakran hamis, sőt hazug állításokat fogalmazott meg Budapest pénzügyi helyzetéről, jövőbeni kilátásairól. Meggyőződésünk, hogy Önnek képviselőként a felelős döntéshez nem politikai lózungokra, hanem tényekre és adatokra van szüksége – a valóságra

– írta Karácsony, megismételve korábbi érveit a költségvetési elvonásokkal kapcsolatban. A főpolgármester azt is írta, meggyőződése, hogy a Magyarországot és különösen a nagyvárosokat sújtó, emberek százezreinek megélhetését fenyegető gazdasági válság kezeléséhez pontosan az kell, amit a kormány is és az önkormányzatok is kértek és elvártak a polgároktól járvány idején: együttműködés.

Szerinte viszont "a kormány semmiféle partnerséget nem kínált az önkormányzatoknak a járvány elleni védekezésben, a partnerség hiánya azonban a gazdasági válság kezelését súlyosan veszélyeztetné". Azt is kifejtette, hogy vitáik és hozzáállásuk különbözősége ellenére úgy gondolja, a válságkezelés sikere közös nemzeti ügy, ha pedig így van, "akkor a kormányzati megszorításoknak, a Budapest-adó bevezetésének racionális, gazdasági oka, indoka nincs, csakis hatalmi megfontolások állhatnak mögötte: az ellenzéki vezetésű önkormányzatok büntetése és gúzsba kötése, ezzel a választói akarat megcsúfolása. A költségvetési megszorításokról szóló döntés tehát nem pusztán egyes önkormányzatokról, hanem magáról az önkormányzatiságról is szól", írta Karácsony.

Végül a főpolgármester úgy fogalmazott, a Budapest bármely területét képviselő parlamenti képviselőknek – párthovatartozástól függetlenül – úgy kell mérlegelnie azt, hogy támogatja-e majd a jövő évi költségvetést a Házban, hogy annak jelenlegi formája súlyosan sérti a főváros érdekeit, jelentős károkat okoz a budapestieknek. Emiatt arra szólította fel a címzett képviselőket, hogy utasítsák el a törvényt.