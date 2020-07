Több helyen fákat döntött ki a délutáni vihar, két emberre rázuhant egy fa a Lánchídnál

Közleményt adott ki a Katasztrófavédelem, ami szerint a zivatarral, felhőszakadással és erős széllel járó vihar Budapest déli részén, leginkább a XXIII. kerületben okozott károkat, de a IX. és a XIX. kerületből is érkeznek bejelentések. A szél fákat és villanyoszlopokat döntött ki, amely miatt az áramszolgáltató szakembereinek segítségére is szükség van a tűzoltói beavatkozások mellett. Dunaharasztiban házak pincéjét öntötte el az esővíz, valamint a Némedi út és a Dózsa György út találkozásánál található aluljárót is elárasztotta a csapadék, a forgalom itt már torlódik.

Fotó: dunaharasztionline.hu

A Lánchídnál rádőlt egy fa egy 46 éves nőre, és 14 éves lányára. A sérültekre az I. kerületi Sikló utcában dőlt rá a fa, mindkettejüket a Szent János Kórházba szállították.