Uniós biztos: Szoros figyelemmel kísérjük a magyar intézkedéseket

Bár a magyar parlament az időkorlát nélkül bevezetett rendkívüli intézkedések hatályát megszüntette, a bizottság továbbra is szoros figyelemmel kíséri a magyar intézkedéseket, bizonyos rendelkezések ugyanis továbbra is érvényben maradtak, mondta Didier Reynders igazságügyi uniós biztos. Aggodalmát fejezte ki a hamis hírek terjesztőinek büntethetősége miatt is.

Biztosnak kell lennünk, hogy a rendelkezések arányosak és szükségesek. Látnunk kell a rendkívüli intézkedések idejéből kivezető utat. - mondta

Christine Lambrecht, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Németország igazságügyi minisztere az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek informális videókonferenciája után hétfőn azt mondta, döntő jelentőségű a demokrácia és a jogállamiság megerősítése, különösen most, a koronavírus-járvány idején,

a populisták és a radikálisok ugyanis megpróbálnak visszaélni a vészhelyzet okozta állapotokkal.

A miniszterek először tartottak megbeszélést videokonferencia keretében azóta, hogy Németország július elsején átvette az EU soros elnökségét. Lambrecht online tartott berlini sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy "a jogállamiságot és a szabadságjogokat parlament általi ellenőrzéssel, független bírói karral és szabad médiával kell védenünk". A szabadságjogokat egy nappal sem szabad tovább korlátozni, mint ameddig feltétlenül szükséges. Még a válság idején is meg kell őrizni a demokratikus részvételt - hangsúlyozta.

A miniszter szerint a német uniós elnökség fokozni kívánja a hamis hírek és az összeesküvés-elméletek elleni küzdelmet, a világjárvánnyal összefüggő álhírek terjesztése vagy a vírus létezésének tagadása ugyanis emberek életébe kerülhet. Az online platformok üzemeltetőinek aktívan részt kell vállalniuk a gyűlölet- és félrevezető információ megállításában. Folytatni kell a közösségi platformok felelősségre vonásának érvényesítését, az önkéntes kötelezettség- és felelősségvállalás ugyanis nem elegendő -

A sajtótájékoztatóba Brüsszelben bekapcsolódó Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke az online tartalmakkal összefüggésben azt mondta, határozottabb fellépésre, a büntethetőség érvényesíthetőségére van szükség a jogellenes tartalmak, például a gyűlöletbeszéd terjesztése, valamint a rendszerszintű rasszizmus esetében.

Didier Reynders igazságügyi uniós biztos szintén azt hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány miatt hozott,

a szabadságjogokat korlátozó intézkedéseknek minden esetben időben korlátozottnak és arányosnak kell lenniük.

Az uniós bizottság, ahogy a járvány kezdetétől fogva mindvégig, továbbra is ellenőrizi fogja a rendkívüli intézkedéseket, az azokban rögzítettek betartását minden tagállam esetében. Megállapításairól az Európai Bizottság szeptemberben tesz közzé jelentést, amelyben szükség esetén az intézkedéseknek a jogállamiságra, a demokráciára és az alapjogokra gyakorolt hatásaira is kitér majd - közölte. (MTI)