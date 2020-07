Marbellán lett öngyilkos a budapesti éjszakai élet egyik ismert figurája

Spanyolországi otthonában lett öngyilkos szombat hajnalban az éjszakai élet egyik ismert figurája, F. Roland – tudta meg a PestiSrácok. A hírt az Indexnek is megerősítették a cigarettacsempészként is ismert férfi egykori ismerősei.

Bár a PestiSrácok F. Rolandként említi, valójában K. F. Roland legalább két évtizede mozgott a fővárosi éjszakai életben. Az ezredforduló környékén költözött fel Kiskunfélegyházáról, és egy ismert alvilági figura, Tanyi György csapatához sorolták, de nem mint verőembert, inkább mint gazdasági területen mozgó „fehérgallérost”.

K. F. Roland rendszeresen megfordult ismert celebek társaságában, egy ideig a modellként is dolgozó Dukai Regina barátjaként ismerték. Egyik, több mint tíz évvel ezelőtt zajló büntetőügyében Dukai is vallomást tett. Abban az ügyben zsarolás és önbíráskodás miatt ítélte felfüggesztett börtönre a bíróság a férfit, mert egy társával tartozás fejében elhozta az adós nagy értékű BMW-jét.

A férfi néhány éve Marbellán élt orosz feleségével. Úgy tudjuk, nem olyan régen egy magyar ismerősét jelentette fel a spanyol rendőrségen, mert az illető megverte, amikor látogatóban volt nála a dél-spanyolországi tengerparti városban.

Az alvilágban is csak találgatják, miért lett öngyilkos, de nem zárják ki, hogy a különféle gazdasági bűncselekmények miatt Spanyolországban is hasonló problémái adódhattak, mint Magyarországon. Mellesleg – ahogy azt a PestiSrácok is írta – K. F. Roland évekkel ezelőtt egy ingatlanvita miatt azzal a Veres István vállalkozóval, a Zóna Taxi egykori tulajdonosával került összetűzésbe, aki jelenleg költségvetési csalás miatt kiadatási őrizetben van Spanyolországban.