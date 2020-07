Mindenki a koronavírusról beszél Mezőkövesden

A tévéből és az internetről értesültek Mezőkövesden arról, hogy a járvány hazai gócpontja lettek. 21 ember fertőzödött meg egy tanári értekezlet után, de még jelenleg is tart a kontaktuskutatás. Az idősotthonokban látogatási tilalmat rendeltek el, az utcákon azonban még nyoma sincs a járványnak. A szomszédos Tardon attól tartanak, hogy több ember is elkapta a vírust, sokan házi karanténban vannak. Elmentünk Mezőkövesdre megnézni, hogy érintette a helyieket az iskolai fertőződés.

A helyiek csak négyes iskolának hívják azt a mezőkövesdi intézményt, ahol pár napja egy értekezlet után 21 ember kapta el a koronavírust. A Szent Imre Iskola a város szélén található, kertes házas utcák fogják közre a felújított épületet, a bejárattal közvetlenül szemben pedig egy nagy temető fekszik. "Feltámadunk" - olvasható a felirat a temető kapuján, szerda délelőtt többen is meglátogatták elhunyt rokonukat.

Az út másik oldalán pedig síri csend, péntek óta zárva az iskola, a kapujára mindössze annyit írtak ki egy papírra, hogy "az intézmény július 27-ig nem látogatható."

Pénteken az iskola Facebook-oldalán jelezték a szülőknek, hogy az intézmény koronavírus gyanúja miatt zárva, és felügyeletet se tudnak biztosítani a gyerekeknek. Pár hete még elballagtak a nyolcadikosok, aztán egy tanévzáró értekezleten köhögni kezdett az egyik tanár, és hamarosan megfertőződtek a kollégái.

Hogy ő hogy kapta el a vírust, arról csak pletykák terjednek Mezőkövesden. Van, aki horvátországi nyaralást, más ausztriai tábort emleget, de biztosat senki nem tudott mondani, amikor szerdán a városban jártunk.

Csak elfújta a szél a vírust

Nincs pánikhangulat a járvány hazai gócpontjában, az iskolai fertőzésről csak a tévéből, internetről értesültek a helyiek.

Arra számítottunk, hogy kihalt utcák fogadnak minket, de meglepően sok járókelővel találkoztunk.

Alig száz méterre lakik az iskolától egy idős hölgy, épp a kertjét rendezte a déli hőségben, amikor megszólítottuk. "Jaj drága, én máma még jól vagyok, hogy holnap mi lesz, azt csak az Isten tudja" - válaszolta a 83 éves nő. Azt mondja, igyekszik magára vigyázni, és a lehető legkevesebbet kimozdulni otthonról, de muszáj néha elmenni a boltba.

Kérdezték a boltban is, hogy nem félek-e. Mondom, hát mostanra csak elfújta a szél azt a vírust

- jegyezte meg, majd búcsúzáskor még azt kérte tőlünk, hogy vigyázzunk magunkra, mert mi még fiatalok vagyunk, és egy maszkot is felajánlott, ha nem lenne nálunk.

Egy utcával arrébb egy másik nyugdíjas nővel futottunk össze. Nagy Lászlóné hazafelé tartott, a vásárlás után még beugrott a gyerekeihez elújságolni, hogy pár házra tőle kitették a hatósági karanténra figyelmeztető piros cetlit az egyik tanárnő házának kapujára. Ő nem követte a híreket, így nem hallott az iskolai fertőződésről, a gyerekei világosították fel, mi történt.

Mondtam is nekik, hogy akkor ne az iskolánál jöjjenek hozzám, hanem hátrébb, a kerülőúton. Nehogy baj legyen!

Látogatási tilalom az idősotthonokban

A belvárosban még ennyi nyoma sincs a járványnak. Hiába volt hétköznap, a fagyizók és kávézók teraszain többen is ültek, bár ahol mi kértünk kávét, azt mondta a pincérnő, hogy valamelyest visszaesett a forgalom az elmúlt napokban.

A Zsóry Gyógy és Strandfürdő épp a hétvégén nyitott ki a járvány után, ők egyelőre nem zártak be. Az idősotthonokban viszont hétfő óta látogatási tilalom van érvényben. A Mezőkövesd Képekben Facebook-oldalon azt írják, az önkormányzati fenntartású és a magántulajdonú idősotthonokban is tilos a látogatás, és csomagot sem vesznek át a bent lakók részére.

A Polgármesteri Hivatalban kerestük Fekete Zoltánt, Mezőkövesd polgármesterét, de nem volt bent, és csak azt üzente a városba érkező újságíróknak, hogy a hétfőn kiadott közleményen túl nem tud mást mondani.

Megindult a találgatás

Nem egyedül Mezőkövesdet érintette az iskolai fertőzés. Több tanár is más településen lakik, az egyik tanárnő például a közeli Tard községben él, ahol a polgármester szombaton jelentette be, hogy van egy igazolt koronavírus fertőzött a településen.

Először nem találtunk senkit a faluban, aztán a játszótérnél összefutottunk pár emberrel. Örülnek, hogy végre kiszabadultak a gyerekekkel, az egyik anyuka azt meséli, ők szinte ki se mozdultak a faluból az elmúlt hónapokban, és eddig a járvány se lépte át a településhatárt.

A helyi postánál dolgozó Ági azt mondja, már pénteken megindultak a pletykák a községben, érezni lehetett a levegőben, hogy valami történik az amúgy nagyon csendes településen. A találgatásnak végül a polgármester bejelentése vetett véget. A tanárnő az első tardi fertőzött, korábban még nem hallottak koronavírusosról az alig ezerfős településen.

Most egy tetőtől talpig védőruhába öltözött egészségügyi dolgozó járja a házakat, és mintát vesz azoktól, akikkel a fertőzött érintkezhetett.

Mi is találkoztunk vele, de nem nyilatkozhatott. Azt viszont láttuk, hogy több ház előtt is megáll, és két nagy táskával a kezében besétál, majd rövid idő múlva kijön, és továbbmegy. Egyelőre hatósági jelzést nem láttunk a településen.

Azt beszélik Tardon, hogy több koronavírussal fertőzött beteget is a kórházban kezelnek, de erről hiába szerettük volna megkérdezni a polgármestert, őt se találtuk bent a hivatalban.

Félnek, hogy továbbterjedhet a vírus

Félünk. Nem szeretném ilyen idősen elkapni a vírust

- mondja Gárdos Ferencné, miután felvette az ebédjét a szociális intézménynél. - "Már örültünk, hogy vége a járványnak, de itt még csak most kezdődik." Február óta nem látta az unokáit, és most úgy néz ki, még egy darabig nem találkozhatnak, ha Tardon is elterjed a vírus.

Azt mesélte, hogy az elmúlt hetekben már lazult a fegyelem a faluban, többen a boltban se vették fel a maszkot. Az elmúlt napokban azonban ismét szigorúbban veszik a járványügyi szabályokat, a boltban is rászólnak az emberre, ha nem takarja el az arcát.

Az önkormányzat hétfőn levélben tájékoztatta a lakosokat a fokozottabb védekezésre. Habár még bőven látni embereket az utcán, többen is attól félnek, hogy lesznek még új fertőzöttek, sok az idős és beteg a településen.

Még nincs vége a járványnak

Kedden adta ki a közleményt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), hogy a koronavírus-fertőzés halmozódását észlelte a helyi járványügyi hatóság egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei oktatási intézményben.

Később Müller Cecília országos tisztifőorvos a Ripostnak megerősítette, hogy „a fertőzés egy oktatási intézményben történt egy értekezleten”, és az is kiderült, hogy Mezőkövesden van ez az iskola. Az országos tisztifőorvos szerint ez az eset is mutatja, hogy nagyon fontosak a megelőző intézkedések, hiszen továbbra is járványügyi készültség van Magyarországon.

Az NNK keddi közleménye szerint a szükséges járványügyi intézkedések megtörténtek, a szoros kontaktok járványügyi megfigyelés alatt állnak, és jelenleg nem hagyhatják el otthonukat. Valamennyi fertőzött beteget elkülönítették, azok, akiknél jelentkeztek a tünetek, kórházban, illetve otthonukban vannak.

(Borítókép: A mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola épülete. Fotó: Ajpek Orsi/Index)