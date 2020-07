Németh Szilárd bejelentette, hogy rengeteg pénzt kap jövőre a honvédség

Rekordösszegű költségvetésből gazdálkodhat jövőre a Magyar Honvédség – mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ebben az évben 616 milliárd forintból gazdálkodhat a honvédség, jövőre azonban 30 százalékkal több, 778 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

Németh szerint a jövő évi költségvetés két pilléren nyugszik, a járványügyi készültségen és a gazdaságvédelmi alapon. „A vírus második szakaszának leküzdéséhez, a munkahelyek megőrzéséhez, munkahelyek teremtéséhez biztonságos környezetre, olyan rendre, nyugalomra, fegyelmezettségre van szükség, amit az első szakaszban mutattak a magyarok” – mondta az államtitkár.

Mint mondta, az ország biztonságának fenntartásában nélkülözhetetlen és kiemelkedő szerepe volt a honvédség képességeinek, a katonák elhivatottságának és felkészültségének. Szerinte a 2021-es költségvetés biztosítja, hogy a honvédség el tudja látni a feladatait.

„Ha azt szeretnénk, hogy Magyarország továbbra is békés, biztonságos és nyugodt hely legyen, a lehető legkeményebben kell fellépni a migrációval szemben” – mondta, majd áttért Soros Györgyre. Szerinte rendkívüli módon megélénkült az embercsempészek tevékenysége, „a Soros-szervezetek is mindig ott sürögnek-forognak a migránsok körül”, és azt halljuk Brüsszelből is, hogy a migránspártiak aktivitása megnőtt – foglalta össze, megjegyezve, hogy mindezek miatt Magyarország schengeni határaira komoly nyomás hárul. Németh Szilárd azt is elmondta, hogy kedd este 170 migránst fogtak el a határon szolgálatot teljesítők.