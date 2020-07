Arra kérik a gyerekeket az Erzsébet-táborokban, hogy osztályozzák a szüleiket

Aggályos tartalmú, érzékeny adatokra rákérdező kérdőívet töltetnek ki az Erzsébet-táborokban a gyerekekkel – írta nemrég a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ).

A PDSZ által közzétett képeken a

címet követő négyoldalas kérdéssor első fele rögzíti a kitöltő gyerekek adatait – nemét, életkorát, lakóhelyét, irányítószámát, testvérei számát – és a vele egyháztartásban élőkről is begyűjt információkat (például hogy kivel él együtt, mekkora házban laknak, van-e a családban autó, milyen végzettsége van a szüleinek).

Ezek között a kérdések között rákérdez a kérdőív arra is, hogy a kitöltő táborozó szeretne-e még kistestvért.

A kérdőív második részében a kitöltő gyerekeknek azt kell megmondaniuk, hogy

hogyan érzik magukat,

hányasra osztályoznák a szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket, osztálytársaikat, tanáraikat és a barátaikat (hogy kinek mi alapján kell jegyet adni, illetve, hogy mit tegyen az, akinek nincs mondjuk testvére, anyukája, esetleg apukája, arról nem ad eligazítást kérdés megfogalmazása),

hogy milyen a kapcsolata a fent felsorolt emberekkel/embercsoportokkal,

hogy kire számíthat a fent felsorolt emberek/embercsoportok közül bizonyos helyzetekben (például, ha segítségre vagy tanácsra van szükségük),

hogy milyen gyakran szoktak bizonyos dolgokat csinálni (például sírni, vagy facebookozni),

hogy hány olyan barátjuk van, akivel szívesen játszanak,

végül, hogy hogy érezték magukat tavasszal, amikor zárva voltak az iskolák és otthon kellett tanulniuk.

A szakszervezetnek módszertani és adatkezelési aggályai is vannak a kérdőívekkel kapcsolatban. Azt írják "olyan szubjektív tapasztalatokra, érzelmi viszonyulásokra is rákérdeznek a felmérés készítői, amelyek amellett, hogy szigorúan bizalmas információk, egy sima bekarikázós kérdőíven nem is igazán mérhetők fel szakszerűen". Emellett azt is problémásnak találják, hogy az elvileg önkéntesen, szülői beleegyezéssel kitöltendő kérdőívekről nem lehet tudni, hogy milyen célból és kinek gyűjtenek adatokat.

A szakszervezet által megosztott kérdéssorotokon a magyar Kormány által létrehozott Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, azaz a KINCS logója szerepel és a PDSZ is a KINCS-et nevezi meg a kérdőívek megbízójaként.

Az Index megkeresésére a KINCS megerősítette, hogy a „Véleményed kincs” elnevezésű kutatás az Erzsébet Alapítvánnyal közös együttműködésük alapján valósul meg.

Azt, hogy a PDSZ által közzétett kérdéssorok valódiak-e, bár kétszer is konkrétan megkérdeztük, a kormány által létrehozott intézet nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Azt ugyanakkor megtudtuk, hogy a KINCS hivatalos válasza szerint

a kérdőívek "szülői nyilatkozathoz kötött, önkéntes és anonim kitöltését koordinálja az Erzsébet-táborokban, valamint a személyhez semmiképp nem köthető válaszok rögzítését végzi",

a Kopp Mária Intézet a kutatás szakmai irányítója,

a kérdőíveket neveléstudományi, magatartástudományi és pszichológus szakember bevonásával állították össze "úgy, hogy az a gyermekek számára érthető megfogalmazásokat, vizuális elemeket tartalmazzon",

az előkészítésbe adatvédelmi szakembereket is bevontak, "így a kérdőívek minden adatvédelmi szempontnak eleget tesznek",

a kitöltött kérdőívekben rögzített válaszok alapján adatbázist hoznak létre, majd "haladéktalanul megsemmisítik" a kitöltött kérdőíveket,

az összesített adatbázisból fog dolgozni a KINCS, amelyben "a kitöltők semmilyen módon nem beazonosíthatók".

A KINCS válaszai szerint a kérdéssorral jelenleg kizárólag a Napközi Erzsébet-táborokban gyűjtenek adatokat. Olyan "átfogó országos kutatás"-nak nevezik az Indexnek küldött válaszában az Erzsébet-táborokban gyűjtött adatokkal dolgozó kutatást, amely kifejezetten a gyrekek véleményére kíváncsi és amelyre állításuk szerint hosszú ideje nem volt példa az országban.

A felmérés célja a KINCS állásfoglalása szerint azt, "hogy reális képet kapjunk gyermekeink jelenlegi közérzetéről, hogy hogyan élték meg a digitális munkarendet".

A KINCS szerint a PDSZ aggályai alaptalanok, és azt ígérik, hogy a felmérés eredményeit ősszel közzé fogják tenni.

Próbáltuk megtudni, hogyan garantálják az Erzsébet-táborokban, hogy önkéntes legyen a kitöltés. Azaz, hogy milyen instrukciókkal együtt kapják meg a kérdéssort a táborokban a gyerekek, illetve milyen formában mondhatnak nemet. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szülők milyen formában és mikor (a tábor előtt, alatt vagy után) döntenek arról, hogy kitölthetik-e a gyerekek egyáltalán a kérdőívet.