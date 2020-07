A kerítéstündér az éjszaka elvitte a gárdonyi szabadstrand fémkordonjait

Pár napja bejárta a sajtót, hogy a gárdonyi szabadstrandon a part mentén fémkordont tettek le. A kordonról akkor azt mondták, a víz felőli oldala elvileg építési terület, a partfalfelújítás része, de munkagépek egy ideje nincsenek. Amíg voltak, kordon nem volt. A kerítésen semmi felirat, vagy figyelmeztetés nem volt.

A helyi ellenzék minderről azt mondta, a fideszes polgármester, Tóth István egyedül döntött erről, amikor a veszélyhelyzet idején a településvezetők nagyobb jogosítványokat kaptak. A fürdőzőknek persze ez nem tetszett, és tovább folytatták a szabadstrandolást:

a kordonokat egész egyszerűen széthúzták, arrébb tolták, és a betonelemeket átlépve mentek be a vízbe.

Még a helyi fideszes országgyűlési képviselő, L. Simon László is értetlenkedett a Facebookon, hogy ha kész van a part, akkor miért vannak még mindig ott a kordonok. "A kerítés helyben hagyására az sem mentség, hogy az önkormányzat hivatalosan nem akarja a partszakaszt strandnak minősíteni", írta.

Kíváncsiak voltunk, mindez hogy néz ki a gyakorlatban, ezért csütörtökön, amikor igazán fürdőző idő lett, elmentünk Gárdonyra. A városban járva több embert is megkérdeztünk, hol találjuk pontosan ezt a bizonyos szabadstrandot, de rendre egy másik partszakaszra irányítottak minket, hiába emlegettük a kordonokat. A városban ugyanis van egy másik szabadstrand, amit gond nélkül használhatnak a fürdőzők.

Végül két srác igazított el, akik az egyik út mentén piros műanyagszékeken ültek. "Feljebb van" mondták, mi pedig pár száz méterrel arrébb valóban megtaláltuk a helyszínt, de ott nagy meglepetés fogadott minket:

A FÉMKORDONOK SZŐRÉN-SZÁLÁN ELTŰNTEK,

az emberek pedig úgy használták a strandot, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

Ahogy egy strandoló fogalmazott az Indexnek:

biztosan a kerítéstündér vitte el őket.

Egy helyi szerint a kordonok szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tűntek el, de legalábbis csütörtök délelőtt már nem voltak ott.

Soha nem volt szabadstrand

Még szerdán kérdéseket küldtünk az ügyben a gárdonyi önkormányzatnak és a polgármesternek, Tóth Istvánnak. Az önkormányzat a kérdésekre külön nem válaszolt, elküldött viszont egy kétoldalas közleményt, amit a gárdonyiaknak is kiküldtek korábban.

Ebben azt írták, a város 2016-ban három partszakaszra kért engedélyt arra, hogy azokon fürdőhelyet csináljanak. A háromból kettőnél nem volt probléma, a harmadiknál – ennél a bizonyos résznél, az úgynevezett Holdfény sétány előtti szakasznál – az akkori tisztifőorvos annyit mondott:

Polgármester úr! Itt a vízen kívül semmi sincs, ami a fürdőhely létesítésének a feltétele.

A hivatal ezután visszavonta az engedélykérelmét, és kiraktak egy fürdést tiltó táblát, de "azok rövid idő múlva a tóból kerültek elő. Az ellenállók, akiknek semmi sem számít, még meg is fenyegettek bennünket", írták a közleményben.



És mivel ez a bizonyos partszakasz nem fürdőhely, ezért aztán idén nyáron elkezdték felújítani (két másik hivatalos gárdonyi fürdőhelyet a téli félévben túrnak majd fel), a kivitelező pedig szeptemberig megkapta a munkaterületet a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól. Az önkormányzat szerint a munkaterület bekerítése a kivitelező kötelessége, mert "a munkaterületen történt bármilyen sérülés az ő felelőssége mindaddig, amíg az adott területet nem adja vissza a tulajdonosának".

Mindehhez hozzátették azt is, hogy a fürdőhelyeknek állapotát folyamatosan vizsgálni kell, így például minden szezon előtt két negatív vízmintát kell felmutatniuk. És mivel ez a bizonyos Holdfény sétány előtti partszakasz nem fürdőhely, így nem is vizsgáltatták be sosem. Végül a közleményben feketével kiemelték:

"A partszakasz soha nem volt szabadstrand".

A polgármester ezután a kerítésbontókhoz szólt, akiknek a cselekedete miatt "Erzsébet táborozó gyerekek százai mennek be a tóba abban a hiszemben, hogy biztonságos helyen fürdenek. Sajnos ez nem így van".

Néhány helyi azt mondta, hiába tűntek el csütörtökre a kordonok, ez valószínűleg csak átmeneti helyzet, mivel szerintük a városvezetésre nyomást gyakorolhattak a sajtóban erről megjelent hírek, és végül ugyanúgy visszakerülnek majd.