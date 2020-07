Szombattól újabb hidegfront fogja az ország egy részét lehervasztani

Egy emberként örült az ország, hogy így a nyár közepén esetleg még a napot is lehet néha látni. Nem sokáig tart ez az öröm, ugyanis bár szombat délelőttig túlnyomóan derült, száraz idő várható, kora délutántól előbb a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten, később egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. Az Alföld népe derűs marad ekkor még, hiszen a nagy részén estig napos marad az idő, utána pedig mivel sötét lesz, amúgy is lényegtelen, hogy mennyire süt a nap ott, ahol. Csapadékra is kicsi az esély, ami szintén feldobhatja az alföldiek kedvét.

Kora délutántól viszont elkezdenek leszakadni hangulat terén az Alföldtől a Dunántúl nyugati tájai és pár helyen északkeleten is, mivel egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, elszórtan zivatar is kialakulhat. Szombat délutántól az északnyugatira, északira forduló szelet a nyugati országrészben és néhol északkeleten viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 30 és 35 fok között alakul, de a nyugati megyékben néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Európai kitekintésünk szerint Hollandia és Lengyelország északi része felett is található egy-egy ciklon, amelyeknek hullámzó frontrendszere mentén sok a felhő, és több helyen fordul elő eső, zápor. Hosszan elnyúló hidegfront található a Kelet-európai-síkság felett, arrafelé a záporok mellett zivatarok is kialakulnak. Kontinensünk nagy részén anticiklon alakítja az időjárást, általában sokat süt a nap, csapadékról csak elvétve érkezik jelentés. A Kárpát-medencében szombat délelőttig marad a derült, száraz idő, majd északnyugat felől megérkezik a hullámzó frontrendszer hidegfronti szakasza, de a délkeleti országrészben csak vasárnapra szűnik meg a hőség.

(MTI)