Gulyás Gergely vasárnap bejelent valamit a járványról

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap 11 órakor tájékoztat a kormány döntéseiről a koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére – írja az MTI.

Gulyás várhatóan azt fogja bejelenteni, hogy a kormány bevezet-e újabb korlátozó intézkedéseket a környező országokban újra egyre gyorsabb tempóban növekedésnek induló fertőzésszámok miatt. Romániában és Horvátországban például szombaton is rekordot döntött a napi új azonosított esetek száma, utóbbiban már be is jelentettek szigorításokat.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora július legelején arról beszélt, hogy novemberben jöhet a második hullám, amelyet az elsőhöz hasonlóan várhatóan behurcolt esetek indítanak majd el. Orbán Viktor a múlt héten be is jelentette, hogy az EU-s ajánlás ellenére Szerbián kívül más unión kívüli ország előtt nem nyitjuk meg a határokat . (Miközben egyébként Szerbiában is úgy felpörgött a járvány, hogy Belgrádban rendkívüli helyzetet vezettek be .)

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője pénteken beszélt arról, azt a feladatot kapták, állítsanak össze egy javaslatcsomagot, hogy milyen intézkedésekkel tudják megakadályozni a vírus terjedésének újabb felfutását. Lakatos szerint ezt a javaslatcsomagot Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén áttanulmányozza. Szombaton Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a járvány második hullámának határára érkeztünk.