Megint nagy a torlódás az M7-es magyar-horvát szakaszán

Úgy tűnik, a nagy hőségben továbbra is sokan mennek Horvátországba nyaralni, ez pedig az országba belépő külföldiek kötelező regisztrációja miatt ismét torlódásokhoz vezetett az M7-es autópályán a magyar-horvát határátkelő előtti útszakaszon. A rendőrség tájékoztatása szerint kétórás várakozásra lehet számítani a határnál, kerülni Szlovénia felé érdemes – írja az MTI.

A dolog hátterében továbbra is az áll, hogy a határátlépésnél a horvát hatóságok továbbra is felveszik a külföldi állampolgárok adatait – vagyis az úti célt, a telefonszámot és az e-mail címet. A regisztrációt előzetesen, online is el lehet végezni, ami segíti a gyorsabb határátlépést, de ha valaki nem tölti ki előre az átlépéshez szükséges űrlapot – amit itt lehet elérni –, annak a határon kell ezt megtennie.

Ugyan a rendőrség hetek óta igyekszik rávenni mindenkit az előzetes regisztrációra, a torlódás alapján ezt valószínűleg sokan továbbra sem teszik meg. A megyei rendőr-főkapitányság mindenesetre továbbra is mindenkit arra int, hogy még az indulás előtt végezzék el a regisztrációt, mert ezzel jelentősen megkönnyítik a hatóságok munkáját. A magyar konzuli szolgálat egyébként ugyanerre buzdít mindenkit.

Ahogy két hete, úgy most is Szlovénia felé érdemes kerülni, arrafelé a rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint jelenleg nem kell torlódásra számítani.

Frissítés

Egy olvasónk jelezte, hogy a torlódás oka az előzetes regisztráció elmulasztása helyett inkább az lehet, hogy kevés horvát határőr dolgozik a határon. Elmondása szerint a két hete kialakult torlódást az okozta, hogy összesen két határőr végezte a beléptetést, akkor végül a magyar határőrök intézkedése miatt lett az eredeti két sorból négy.