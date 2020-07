Gulyás: Indokolatlan a hisztériakeltés a szülőosztályozós kérdőívek miatt

Miért lenne az botrányos, ha a szülői hozzájárulással, anonim módon a gyerekek ilyen kérdéssort töltenek ki? Én ennek nem látom a káros voltát, indokolatlannak tartom a hisztériakeltést. Ezek a kérdőívek minden adatvédelmi előírásnak eleget tesznek

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, majd summázta: maradjunk annyiban, hogy jó, hogy vannak Erzsébet-táborok, ez a kérdőív pedig nem vesz el az élményből.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Gulyás Gergely azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. július 13-án.

Az Erzsébet-táborok kérdőíveiről a független Varga-Damm Mária kérdezte, hogy a kormánynak van-e ehhez bármilyen köze, és ha igen, leállítják-e. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy olyankor kérdezik a gyerekeket ilyen személyes kérdésekről, amikor vakációzniuk, pihenniük kellene.

Varga-Damm szerint Gulyás vagy nem nevelt még gyereket, vagy nem beszélgetett még gyerekekről ilyen kérdésekről, ha nem tartja mindezt felháborítónak.

A PDSZ töltött fel képeket a kérdőívekről.

VÉLEMÉNYED KINCS!

címet követő négyoldalas kérdéssor első fele rögzíti a kitöltő gyerekek adatait – nemét, életkorát, lakóhelyét, irányítószámát, testvérei számát – és a vele egy háztartásban élőkről is begyűjt információkat (például hogy kivel él együtt, mekkora házban laknak, van-e a családban autó, milyen végzettségük van a szüleinek).

EZEK KÖZÖTT A KÉRDÉSEK KÖZÖTT A KÉRDŐÍV RÁKÉRDEZ ARRA IS, HOGY A KITÖLTŐ TÁBOROZÓ SZERETNE-E MÉG KISTESTVÉRT.

A kérdőív második részében a kitöltő gyerekeknek azt kell megmondaniuk, hogy

hogyan érzik magukat;

hányasra osztályoznák a szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket, osztálytársaikat, tanáraikat és a barátaikat (hogy kinek mi alapján kell jegyet adni, illetve hogy mit tegyen az, akinek nincs mondjuk testvére, anyukája, esetleg apukája, arról a kérdés megfogalmazása nem ad eligazítást);

hogy milyen a kapcsolata a fent felsorolt emberekkel/embercsoportokkal;

hogy kire számíthat a fent felsorolt emberek/embercsoportok közül bizonyos helyzetekben (például ha segítségre vagy tanácsra van szükségük);

hogy milyen gyakran szoktak bizonyos dolgokat csinálni (például sírni vagy facebookozni);

hogy hány olyan barátjuk van, akivel szívesen játszanak;

végül, hogy hogyan érezték magukat tavasszal, amikor zárva voltak az iskolák, és otthon kellett tanulniuk.

A szakszervezetnek módszertani és adatkezelési aggályai is vannak a kérdőívekkel kapcsolatban. Azt írják, „olyan szubjektív tapasztalatokra, érzelmi viszonyulásokra is rákérdeznek a felmérés készítői, amelyek amellett, hogy szigorúan bizalmas információk, egy sima bekarikázós kérdőíven nem is igazán mérhetők fel szakszerűen". Emellett azt is problémásnak találják, hogy az elvileg önkéntesen, szülői beleegyezéssel kitöltendő kérdőívekről nem lehet tudni, hogy milyen célból és kinek gyűjtenek adatokat.

Minderről itt olvashat bővebben.