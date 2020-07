Szállodát és elkerített fizetős strandot is terveznek a partra. Az egyik a látványával változtatná meg a tájat, a másik miatt kérdés, mekkora kerülővel marad körbejárható a víz.

A beruházó hivatalosan is bejelentette, hogy az Öreg-tó partján építené meg a 120 szobás luxus szállodáját. A polgármester konszenzusos döntésről beszélt.

A tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda beruházója "teljes mértékben értetlenül áll" a beruházás körül kialakult "politikai szándék által vezérelt hisztériához" - olvasható az Avalon Center Kft. hétfőn kiadott közleményében.

Ahogy arról az Index is beszámolt, múlt szombaton többszáz ember tüntetett az Öreg-tó partjára tervezett, 120 szobás luxusszálloda-beruházás ellen.

Az Avalon magyarázata szerint "tömeghisztériáról" van szó, amely "megalapozatlan feltevésekre és konkrét csúsztatásokra épül".

A közlemény ezen kívül azt is hangsúlyozta, hogy tisztességes szándékkal érkezett Tatára, száz százalékban magyar és "hazánk egyik legjobb export termékét előállító, 1200 embernek munkát adó, nem csak a térségben meghatározó gazdasági szerepet játszó, számos környezetvédelmi elismerésben részesülő" cége a Hell cégcsoport érdekeltségébe tartozó befektető.

A beruházó cég azt állítja, hogy a tervekkel és az építéssel kapcsolatban még semmi konkrétum sincsen jelen pillanat sem. Jelenleg a szabályozási terv módosításához a város által kért (környezetvédelmi, madártani, műemlékvédelmi szempontra is kiterjedő) vizsgálatok folynak.

Részünkről nem értjük és nem tartjuk elfogadhatónak, hogy politikai célból a fejlesztő céget és annak személyét másnak tulajdonítják. A tatai Öreg-tó partján beruházó és fejlesztő továbbra is az Avalon Center Kft. és az is marad. Felettébb furcsának tartjuk, hogy pont azok vádolnak bennünket politikai háttérrel, akikkel – a demonstráció szervezésében, parlamenti interpelláció keretében és ellenzéki sajtótájékoztatók alkalmával – politikai pártok kooperálnak, pártpolitikai haszonszerzés céljával

– mondta Tóth Róbert, a beruházó cég ügyvezetője.

Az Avalon szerint a cég által januárban megvásárolt, a tatai Öreg-tó partján fekvő építési telken

akár már holnap kérhető építési engedély egy több mint 80 lakásos (12 000 négyzetméteres, 7 méter magas), felszíni parkolással rendelkező turisztikai célú apartmanház megépítésére.

Ehhez azt is hozzátették, hogy a jelen szabályozás építési szabályozást "egyesek hajlamosak saját olvasatukban, a központozás elhagyásával egészen másképp értelmezni". Ezzel kapcsolatban az Index megkérdezte a céget arról,

hogy a fentiek a nem beépítésre szánt övezetben fekvő telekre is igazak-e,

hogy kik és pontosan hogyan értelmezik félre az építési szabályzatot, illetve, hogy mi a helyes értelmezés a cég álláspontja szerint,

és arról is, hogy a fenti paraméterek alapján terveznek-e beruházást akkor, ha a májusban bemutatott tervekhez szükséges módon nem változtatnak a szabályozáson a tatai képviselők.

Ezen kívül arról is érdeklődtünk, mire utalnak akkor, amikor arról írnak, hogy egyesek "politikai célból a fejlesztő céget és annak személyét másnak tulajdonítják" illetve Amint megérkeznek az Avalon Center Kft. válaszai, a cikkünket frissítjük.

A tiltakozások nem most kezdődtek

A múlthétvégi demonstráció egyébként nem előzmény nélküli volt, több szakmai és civil szervezet is tiltakozott korábban. A környezetvédelmi, és műemlékvédelmi szempontból is problémás tervek ellen korábban felszólalt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Ramsari Egyezmény Állandó Bizottságának egykori elnöke és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága is. Sőt, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint sem a tó partján kellene megépülnie a luxusszállodának.

Azt, hogy tényleg a tatai Öreg-tó partjára, az egykori lovardához tartozó területére építenék a luxusszállodát, május végén jelentették be hivatalosan. A terveknek azonban már jóval hamarabb híre ment a kisvárosban, az Öreg-tó körül már februárban is forrtak az indulatok. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, ekkor egy fizetős strand terve és a luxusszálloda építésének híre is borzolta a kedélyeket.

Korábban aláírásgyűjtéssel és népszavazási kezdeményezéssel is megpróbálták megakadályozni civilek, ellenzéki pártok és ellenzéki képviselők is az Öreg-tó körüli nagyberuházásokat.

Tavasszal a koronavírus miatt még nem lehetett tüntetni, és a népszavazási kezdeményezés is megakadt, miközben a képviselő-testület egyetértésére sem volt már szükség a döntéshozatalban. A járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel a fideszes polgármester egy személyben határozhatott arról, hogy kiemelt fejlesztési helyszínként kezeli a tópart érintett részét.

(Látványterv: Avalon Center)