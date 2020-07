Bonyolult és indokolatlannak tűnő utazási szabályok jönnek

Kedden éjfél után lépnek életbe azok a beutazási korlátozások Magyarországon, amelyeket a kormány rendelt el a koronavírus-járvány második hullámának elkerülésére. A megjelent rendeletben furcsa módon olyan országok is piros besorolást kaptak, ahol alig vannak fertőzöttek, miközben például az Egyesült Államok csak a kevésbé súlyos helyzetet jelentő sárga jelzést kapta. Az operatív törzs válasza szerint a besorolás igazodik az uniós helyzetmegítéléshez. Miután a többi uniós ország is korlátozásokat vezetett be, nehéz kerülőúton kijátszani a magyar rendeletet: aki Ausztria vagy Szlovákia felől akarna ide jönni, az mindkét országban könnyen karanténba kerülhet.