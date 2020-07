Lemondott a PDSZ elnöke

Hétfőn bejelentette lemondását Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, írta meg levelében a tagoknak. Levelét a PDSZ oldalán is közzétették. Szűcs ebben úgy fogalmaz: hosszas átgondolás után jelentette be lemondását „a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Országos Választmányi elnöki tisztségéről. Azok, akik ismernek engem, és akikkel együtt dolgoztam az utóbbi időben, tudják, hogy ezt a kérdést régóta fontolgattam, nem hirtelen elhatározásból született."

Fotó: Mónus Márton / MTI Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke

Kitért arra, hogy az elmúlt két évben sok figyelemre méltó eredményt értek el, a PDSZ tagsága megerősödött, a közéletben is határozottabban vannak jelen, mint korábban. „A legegyértelműbb siker pedig nyilván az a tény, hogy az utóbbi időben örvendetesen megnövekedett a PDSZ-be belépők száma. Csak az elmúlt fél évben többen léptek be szervezetünkbe, mint az elmúlt időszak legsikeresebb éveiben." Kiemelte, hogy ez komoly csapatmunka eredménye, az OV néhány tagját név szerint is említette.

Rengeteget dolgoztunk azon, hogy a társadalom közönyén, fásultságán át tudjunk törni. Rengeteget, de valószínűleg nem eleget. Számomra továbbra is csalódás, hogy az oktatási dolgozók közössége, ugyan talán már érti, hogy nincs keresnivalónk a nap alatt, ha nem fogunk össze, de még mindig nem teszi meg saját magáért a legalapvetőbb lépést, a csatlakozást. Árulkodó adat, hogy az elmúlt fél évben legalább háromszor annyi emberen segített jogi szolgálatunk, mint amennyien beléptek a szervezetünkbe. Márpedig ingyen ebéd nincs: a rengeteg munka felőröli azokat, akik tenni akarnak, akik munkájukat, energiájukat ölik abba az ügybe, amiben hisznek. Ha csak aratni jössz, de vetni nem, egy idő után nem lesz mit enned.

Szűcs írja azt is, hogy az utóbbi időben sokat utazott, munkáját Miskolcról igyekezett ellátni, és a kétlakiság már magában is nagy teher volt számára. Mellette az sem segített, hogy noha egyre több ügyben igyekeznek eljárni, lehetőségeik, eszközeik nem növekedtek az igényeknek megfelelően, „mivel a közös felelősségvállalásban van még hova fejlődnünk, engem is rettenetesen leterhelt – de nem csak engem, említett kollégáimat is." Márpedig, írja, a hatalom intézkedéseivel szemben a közös felelősségválallás alapvető érdek.

A rengeteg harc és összetett feladat kimerített, felőrölt. Úgy éreztem, hogy a legjobb megoldás, ha most hátralépek.

Szűcs továbbra is a szakszervezet vezető testület (Országos Választmány) tagja marad. Az átmeneti időszakban az OV-elnök feladatait az Országos Választmány elnökének helyettese, Komjáthy Anna látja majd el.