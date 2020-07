AB: Nem büntethetőek a fiatalkorúak a prostitúció miatt

Az Alkotmánybíróság pénteken közzétett határozatában kimondta, hogy a fiatalkorúak nem büntethetőek a prostitúció miatt, írja honlapján a jogi segítséget nyújtó Utcajogász egyesület.

Fiatalkorú ügyfelüket 2017-ben marasztalta el a bíróság tiltott prostitúció szabálysértése miatt. Anna édesapja fiatalon meghalt, rokkant édesanyja egyedül nevelte testvéreivel. Miután lakhatásukat elvesztették, a lány és testvérei gyermekotthonba kerültek, és Anna itt került kapcsolatba a prostitúcióval.

A BÍRÓSÁG TILTOTT PROSTITÚCIÓ SZABÁLYSÉRTÉSE MIATT ÖTVENEZER FORINT PÉNZBÍRSÁG MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZTE A FIATALKORÚ LÁNYT.

Az Utcajogász 2018 tavaszán fordult az Alkotmánybírósághoz, amely hat ülésen át tárgyalta az ügyet, végül a pénteken közzétett döntésben kimondta, hogy a szabálysértési törvény több része is alaptörvény-ellenes.

Egyrészt azért, mert a törvény alig tartalmaz szabályt arra az esetre, ha valaki a bírósági tárgyaláson ismertetett döntéssel szemben szeretne később írásban fellebbezést benyújtani. Az Utcajogász közleménye szerint az ő ügyükben ugyanis az történt, hogy a bírósági tárgyaláson szóban röviden ismertették a döntést, azonban a konkrét végzést Anna csak azután kapta meg, hogy már a másodfokú bíróság is meghozta az ítéletet.

Az Alkotmánybíróság arra szólította fel az országgyűlést, hogy az év végéig módosítsa a szabálysértési eljárásról szóló törvényt olyan módon, hogy az összhangba kerüljön a jogorvoslathoz való jog alkotmányos elvárásaival.

Az Alkotmánybíróság ezen kívül kimondta azt is, hogy nem lehet büntetni a fiatalkorúakat prostitúció miatt. A június 30-ig hatályban lévő törvény alaptörvény-ellenes volt a határozat szerint abban a tekintetben, hogy előírta a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek szabálysértési felelősségre vonását.

Az Utcajogász közleménye szerint az ombudsman már 2011-ben jelezte a problémát, majd 2018-ben ismét felhívta a kormány figyelmét, hogy módosítsák a vonatkozó törvényt, mert a gyermekek esetében a prostitúció mindig kényszer és kizsákmányolás eredménye, nem pedig a gyermek “szabad akaratának” kiteljesedése.

A kormány végül idén módosította a törvényt, július 1-től már nem minden esetben büntethető a gyermek. Ugyanakkor azt a törvényjavaslat is kiemeli, hogy számos prostitúciós magatartás továbbra is büntetendő, akkor is, ha egy 14 évesről van szó. Ilyen például ha a gyermek prostitúciója magánterületen egészségügyi igazolás nélkül történik, “zaklató jellegű,” a gyermek más “szexuális szolgáltatását ajánlja fel,” vagy azt reklámozza.

A Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és az Utcajogász által létrehozott Szabálysértési Munkacsoport álláspontja szerint az AB döntése szükséges volt, de nem elégséges lépés a gyermekek védelmében, mert bizonyos elkövetési módok esetén továbbra is büntethetők a prostitúcióra kényszerített gyerekek.