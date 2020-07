Kínozta és megfojtotta élettársát egy zalaegerszegi hajléktalan férfi

Húsz év fegyház után feltételesen engedték ki három éve B. Tibort, rá egy éve megint gyilkolt.

Élettársa megölése miatt ismét tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték kedden első fokon.

Az 51 éves férfi 2018 januárjában ismerkedett meg későbbi élettársával egy zalaegerszegi hajléktalanszállón. A vádirat szerint italozó életmódot folytattak, ha tehették, az éjszakákat a szabadban, a zalaegerszegi parkerdőben töltötték. Egy ilyen alkalommal - amikor egy italozás után az éjszakai szállásuk felé indultak - a nő annyira részeg volt, hogy alig tudott járni. Tibornak nem tetszett ez, és ütni kezdte élettársát.

Miután a nő elesett, Tibor még többször is álkapcson rúgta és megtaposta.

Fotó: GoogleMaps

Ezzel még messze nem ért véget a brutalitás, a bántalmazás később is folytatódott, miután a nő már eszméletlen volt.

Tibor végül megfojtotta az élettársát.

A földön hagyott holttestre a járókelők találtak rá. A szakértői vizsgálat csaknem száz külsérelmi nyomot és belső sérüléseket talált, melyek közül több önmagában is életveszélyes volt, ám a nő halálát a fojtogatás okozta.

A férfit 1997-ben azért ítélték el, mert megölte az apját és annak élettársát. 2017-ben szabadult feltételesen.

A bírósági eljárás során végig tagadta a gyilkosságot, csak annyit volt hajlandó bevallani, hogy többször is bántalmazta élettársát, de másokra hárította a felelősséget. Többek közt azt állította, hogy mások bántalmazták a nőt, ő inkább segíteni akart neki, és azt is mondta, hogy őt valaki begyógyszerezte, amitől elaludt. Emellett azt is felhozta még, hogy korábbi betegségei, és fizikai állapota miatt nem volt elég testi ereje a fojtogatáshoz, de az orvos szakértő ezt cáfolta.

Az erőszakos, többszörös visszaesőnek minősített férfi és a védője fellebbezést jelentett be a fegyházban letöltendő, tényleges életfogytig tartó büntetést kiszabó ítélet ellen, olvasható a bírósági közleményben.