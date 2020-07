Ujhelyi István és Márki-Zay Péter vállalták Bogdán László temetésének költségeit

Bogdán László mindannyiunk hőse, mindannyiunk vesztesége. Közös halottunk. Azért, hogy hozzá méltó búcsúztatása legyen és ennek költsége se a családot, se Cserdi önkormányzatát ne terhelje, úgy döntöttünk Márki-Zay Péterrel közösen: átvállaljuk Laci temetésének költségeit. Úgy érezzük, hogy barátaiként ez is a kötelességünk. Politikamentesen, méltóságteljesen, a hozzá illő tisztességgel. Aki csatlakozni akar hozzánk, megtalál

– közölte Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője Facebook-oldalán.

Keddre virradóra holtan találták Bogdán Lászlót, a Baranya megyei Cserdi polgármesterét. A roma polgárjogi aktivistaként is ismert Bogdán öngyilkos lett, holttestére az önkormányzat egyik épületében találtak rá, miután a családja keresni kezdte.

A halálhírt az Indexnek Papp Gizella, a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal bodai kirendeltségének vezetője, valamint Kolompár Orbán, az Országos Roma Önkormányzat volt elnöke is megerősítette, aki ma találkozott volna Bogdán Lászlóval, és a férfi családjától értesült a hírről. A haláleset körülményeit a Szigetvári Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, további részleteket nem közöltek.

Bogdán László 46 éves volt, 2006 óta állt a település élén függetlenként, előtte négy évig alpolgármester volt. 2013-ban lett országosan ismert, miután a cserdieknek bűnmegelőzési céllal börtönlátogatási programot szervezett, amire ellentmondásos címe miatt a média is felfigyelt. Ekkor derült ki az is, hogy a zömmel romák lakta Cserdiben Bogdán vezetésével komoly, alulról szerveződő zöldségtermesztési közfoglalkoztatási program indult, és Bogdán komplex fejlesztési programot is indított a falu rendbetételére. Erről akkor az Index is beszámolt, de a külföldi sajtó érdeklődését is felkeltette.

Bogdánt p olitikusok, ismert emberek, szervezetek sora búcsúztatta mély fájdalommal.