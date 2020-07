A tatai tüntetők azt állítják, ők civilek, de nem ostobák

Nyílt levelet írt a múlt szombati tatai tüntetés egyik szervezője, Szalay Ildikó a város fideszes polgármesterének Michl Józsefnek és annak a beruházónak is, aki 120 szobás luxusszállodát húzna fel az Öreg-tó partján.

A STOP Avalon Tata csoportot a Facebookon megszervező Szalay szerint a tüntetőket senki nem buszoztatta sehonnan, mind civilek voltak, a demonstráción megjelenő ellenzéki politikusok pedig mind magánemberként vettek részt.

Vigyázzon, azok az emberek, akik a demonstrációnkon megjelentek, Ők nem ostobák!

- szól a polgármesterhez a levél, amely a tüntetés résztvevőinek számát több ezer főre becsüli. Szalay szerint ezt a tömeget nem lehet megtéveszteni.

A levelet konkrétan a polgármesternek címezték, de annak főbb állítása, miszerint a tüntetésen résztvevő tömeg civilekből és nem pártpolitikai érdekek képviselőiből állt, a beruházó hétfőn közzétett álláspontját is cáfolni kívánja.

A polgármester a múlt hétvégi demonstráció után a tatai tévének adott nyilatkozatában is utalt arra, hogy politikusok is felvonultak, illetve azt is hangsúlyozta, hogy nem csak helyiek tüntettek a szálloda megépítése ellen:

Szép számú vendég jött el a hétvégén Tatára, Sopronból, a Balatonról, Budapestről érkeztek erre a demonstrációra ugyanúgy, ahogyan az ellenzéki pártok vezetői is tiszteletüket tették az összejövetelen. Sok ismerős tatai arcot is látva ezen a rendezvényen én azt érzékelem, hogy a tataiak valóban szeretnének olyan módon is beleszólni egy-egy fejlesztési kérdésbe, hogy az ő szempontjaikat is figyelembe vegyük.

A város vezetése - a tüntetők korábbi kéréseinek megfelelően - már a tüntetés előtt választókerületenkénti lakossági fórumokat hirdetett meg. Michl hétfőn erre invitálta a tataiakat és azt mondta: bízik abban, hogy sikerül olyan utat találni a luxusszálloda megvalósítására, ami a beruházónak és a helyieknek is elfogadható, ami "újabb közös kincsünk lehet, aminek mindannyian örülni tudunk majd".

