Fahusánggal verte szét a családja autóit, mert nem engedték be a házba

Előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki egy 29 éves férfit rongálás miatt, miután a rendőrséget arról tájékoztatták szerdán este, hogy egy ember Szekszárdon, az utcán, majd egy ház udvarán autókat rongál. A hatóság munkatársai hamar a helyszínre értek, ahol a bejelentő fogadta őket. Elmondta, hogy bátyja verte szét a családjuk tulajdonában levő kocsikat, azért, mert amikor testvére hazaért,

kiabálni és fenyegetőzni kezdett, ezért a család nem engedte be a házba.

A rendőrök nem messze a helyszíntől megtalálták

az elkövetés eszközét, egy csaknem másfél méteres fahusángot.

Kiderült, hogy a 29 éves férfi az autók szélvédőit, lámpáit, valamint egyiknek a karosszériáját is megrongálta. Nem sokkal később a férfit is elfogták a járőrök, aki elmondta, hogy délután nyugtatókat szedett be, amire nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott. Este, mikor hazaért, mérges lett a testvérére, ezért egy karóval szétverte a család tulajdonában levő autókat. Az eset körülményeinek a vizsgálatát a Szekszárdi Rendőrkapitányságon folytatják, írja a Police.hu.