Megint őrizetbe vették Kisbandit, de ezúttal Bécsben

Őrizetbe vették az alvilágban csak Kisbandi néven ismert Lakatos Andrást, aki nemrég szabadult a börtönből - tudta meg az Index. Értesülésünket Kisbandi környezetéből is megerősítették.

Úgy tudjuk, hogy a férfit Bécsben, egy vonaton vették őrizetbe osztrák rendőrök és jelenleg kiadatási őrizetben van egy romániai ügy miatt.

Ahogy egy korábbi cikkünkben írtunk róla, hetvenes évek közepén, 13 évesen, hamiskártyások karolták fel a meglepően okos és dörzsölt Bandikát (innen a Kisbandi név), hogy aztán betörőket és kocsifeltörőket kopasszanak meg és keressék degeszre magukat. Egész élete nem szólt másról, mint a pénz forgatásáról, szórakozásról és csajozásról. Önéletrajzi könyve szerint mindenkivel jóban volt az éjszakai életben, nem voltak haragosai, így köszöntött rá a rendszerváltás és mindaz, ami ezzel jár. Alvilági figurák, tekintélyes gengszterek, hírességek és sportolók is rábízták a pénzeiket, amiket Kisbandi mindenféle okosságokban forgatott meg és adott vissza kamatostól.

Ingatlanügyleteket bonyolított, kölcsönöket adott, de semmiről soha nem született papír, mindig elég volt az adott szó, állítja. A kilencvenes évek elején a Rákóczi úton lévő irodájában fogadta a klienseit, a befolyt pénzekből pedig több tucatnyi barátját is eltartotta. Luxusautókat, méregdrága ruhákat, ékszereket vett nekik, egzotikus utazásokra hívta el őket.

Kisbandi a kilencvenes években Portik Tamás környezetében is felbukkant. 2003-ban már annyira forró lett a lába alatt a talaj, hogy Brazíliába menekült. Könyvében azt írta, 2012-ben a nyomozók vádalkut ajánlottak neki, tanúvédelmi programba is kerülhetett volna, de ezzel nem akart élni. Egyébként Portikra vallott, mert úgy érezte, ő tette tönkre az életét. Ám hiába segített a rendőröknek, állítása szerint a folyamatban lévő ügyében a bíróság ezt nem vette figyelembe. El is ítélték, mert 2011 októbere és 2012 augusztusa között, bűnszervezetben 21 vagyon elleni csalást követtek el, amivel 355 millió forint kárt okoztak. Ebből a büntetéséből idén májusban szabadult.