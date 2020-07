Éjjel nagy eső érkezik, és a hétvége is csapadékos lesz

Éjjel nagy eső érkezik a keleti megyékbe, a 24 órás csapadékösszeg helyenként az 50 mm-t is meghaladhatja, írja az Időkép.

Az esti óráktól dél-délkelet felől kiterjedt csapadék érkezik az Alföld és az Északi-középhegység nagy részére. A legfrissebb számítások szerint többfelé hullhat 20-30 mm-t meghaladó csapadék, sőt

előreláthatólag a Salgótarján-Békéscsaba vonal 50-80 km széles sávjában akár 50 mm-nél is több eső eshet.

Valamivel kevesebb csapadék várható az ország északkeleti csücskében, a Dunántúl nagy részét pedig ez a csapadéktömb elkerüli. Az OMSZ péntekre és szombatra elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarra és esőre.

A tartós csapadék szombat délelőtt észak felé távozik, de a hétvége további részében is számítani kell záporokra, zivatarokra. Szombaton a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz, máshol többnyire erősen felhős marad az ég. Északon, északkeleten többfelé, máshol szórványosan fordul elő eső, zápor, északkeleten és délnyugaton zivatar is lehet. Főként az Alföldön jelentős mennyiségű csapadékra számíthatunk. Az északi, északnyugati szél a Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 11-16 fok, napközben 18-25 fok között valószínű.

Vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett gyengén és erősen felhős időszakok, illetve területek egyaránt lehetnek. Szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, ugyanakkor zivatarban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 22-27 fok között várható.