Szétvet az ideg, és nem tudunk mit csinálni

Felveri a gaz a népligeti teniszpályát, amelynek működését brutális eszközökkel lehetetlenítette el Tamás László Fidesz-közeli vállalkozó. A szomszédos Taraliget lakópark tulajdonosa évekig küzdött, hogy elüldözze az iskolát és teniszakadémiát, nemrég sikerült is neki. Most drogosok szállták meg a környéket, a lakóparkban élők pedig nehezen viselik, hogy rendszeresen eldobott fecskendőket, használt óvszereket kell kerülgetniük a játszótér mellett. Egy múlt heti tűzeset után talán jobban odafigyelnek a környékre, a Főkert azt ígéri, visszavágja a bokrokat. Azt azonban továbbra se tudni, mi volt az ingatlanfejlesztő célja.

Hatalmas füsttel égett le egy közel száz négyzetméteres épület múlt kedden a Népligetben, olvasóink még kilométerekkel arrébb is látták a szürke füstfelhőt. Egy héttel később már csak elszenesedett padok, a felismerhetetlenségig égett bútorok maradtak hátra, még a raktár mellett álló magas fák koronája is feketére égett.

az egykori teniszcentrum, ahol ez történt, ÉVEK ÓTA GAZDÁTLANUL ÁLl a Kismartoni út végén.

A környéken lakók azt mesélik, várható volt, hogy előbb-utóbb valami baj lesz, az elmúlt hónapokban ugyanis áldatlan állapotok alakultak ki itt, a Népliget Kőbányai út felőli oldalán, a Taraliget lakópark mögött.

„Megszállták a drogosok és a prostituáltak a környéket.”

Ezzel keresték meg az Indexet pár nappal ezelőtt, mi pedig elmentünk megnézni a helyszínt. Több lakóval is beszéltünk, mindnyájan csak névtelenül mertek nyilatkozni, azt mondták, félnek, hogy megtámadják őket, ha felismerik a cikk alapján.

A fenti képen pirossal jelölt elhanyagolt terület tulajdonjoga vitatott, a Népliget nagy része ugyanis a mai napig nincs felparcellázva, osztatlan közös tulajdonként van bejegyezve, és egy helyrajzi számon szerepel. Az államnak, a fővárosnak és a szomszédos Taraliget lakópark (a térképen sárgával) építtetőjének is van tulajdonhányada, így aztán

nem egyértelmű, hogy a teniszpályának ki a jogos tulajdonosa.

Ez a vita áll az egész lepusztulás hátterében is, a cikkben később erről még lesz szó bővebben is. Maga a lakópark a kétezres évek elején épült, 432 lakást adtak el. Főként a gyerekesek, a futók és kutyások járnak át innen (is) a Népligetbe, több játszótér is van a közelben. Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban találtak fecskendőt, használt óvszert, ruhadarabokat és szemetet a bokrokban, de ennél durvább esetről is beszámoltak a járókelők.

A múltkor letolt nadrággal üldöztek egy nőt, és azt üvöltözték neki, hogy megbasszák.

Egy másik alkalommal pedig rajtakaptak egy férfit, amint egy bokorban könnyített magán, miközben alig pár méterre tőle egy kislány hulahoppkarikázott a játszótéren.

A biztonsági őr engedte be a teniszpályára

A beszámolók szerint tízesével-húszasával járkálnak a kábult férfiak és nők a bokrok között, bár a múlt heti tűz óta valamelyest csökkent a számuk. Miközben a szomszédok sorra idézik fel a horrorélményeiket, mintha csak emlegetni kellett volna, egy fehér pólós srác jelenik meg a sétányon.

Kissé görnyedt háttal, ám céltudatosan és láthatóan idegesen indul az egyik bokor felé. Bemászik, majd az egyik résen át egy pillanat alatt már a salakos teniszpályán áll. Az előbb ott még egy sárga mellényes biztonsági őrt láttunk, időközben ő is eltűnt, hiába keressük.

Messziről követjük, ahogy a fiatal bekuckózza magát a teniszpálya szélén álló, palatetős kis viskóba. A szomszédok azt mondják, itt lövik be magukat, kívülről azonban nem látni oda, mert az egykori tároló bejárata pont a másik irányba néz. Alig pár perc múlva egy másik fiatal férfi is megjelenik, ő is ugyanazon a jól ismert útvonalon bemászik, az se zavarja, hogy öten nézzük.

„Nappal is kábultan fekszenek a földön vagy a padokon” – folytatják közben a szomszédok, és „gyakran teljesen nyíltan szexelnek a bokrokban.”

Minden este azt hallgatjuk, hogy Robika! Robika!

– veszi át a szót egy apuka. Robikának hívják állítólag a központi figurát, nála futnak össze a szálak, ő irányítja a Népligetnek ezt a részét. – Szétvet az ideg, és nem tudunk mit csinálni.

Amíg nem folyik vér, nem jön ki a rendőrség.

Egy 13 éves fiú okozta a tüzet

Azt mesélik, hiába hívták már milliószor a rendőröket, vagy nem jönnek ki, vagy azt ígérik, hogy hamarosan odamennek a helyszínre, de aztán valahogy nem érkeznek meg.

A rendőri intézkedésekről statisztikai adatokat csak teljes kerületet érintően tudunk adni, kerületrészeket és utcákat érintően kimutatást nem vezetünk

– válaszolta a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya arra a kérdésünkre, hogy idén júliusig hány alkalommal intézkedtek az érintett területen.

Így pontos számokat nem tudunk, de a rendőrség azt állítja, hogy ők „rendszeresen jelen vannak az adott környéken, a BRFK kerületi, valamint központi egységei is, több egységgel, naponta többször, visszatérő jelleggel ellenőrzik az adott kerületrészt”. Ám nyilván így is vannak időszakok, amikor épp nincsenek rendőrök, így fordulhatott elő, hogy

Múlt kedden simán felmászott a teniszpálya elhagyatott raktárának tetejére egy fiatal fiú, és felgyújtotta.

Az egyik szomszéd épp arra sétált a kislányával, és látta a fiút a tetőn, majd pár perccel később már a füstöt. Hívta a 112-t, de először nem jöttek ki a tűzoltók, mert hogy nem volt láng.

Alig telt el aztán egy kis idő, és már teljes terjedelmében égett a raktár, egy olvasónk videót is készített a tűzről:

Tűz a Tara Lakóparknál

A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, a rendőrség pedig rongálás gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben. A bűncselekményt egy 13 éves fiú követte el, akit meghallgattak, írta a rendőrség kérdésünkre.

Szigorúbb ellenőrzést ígér a Főkert

A környéken lakók a rendőrség mellett a Főkertnek is többször szóltak, hogy kezdjenek valamit a elburjánzott bokrokkal, amelyek tele vannak tűvel, óvszerrel, az egyik szomszéd június végén a Járókelőn is jelezte a problémát.

Mi is megkerestük a Főkertet. Azt írták, hogy általában tíz fővel vannak jelen a Népligetben, és munkatársaik is „tapasztalták a jelzett probléma életvitelszerű jeleit.

Az ezzel járó hulladékot naponta, kétnaponta szedik össze és szállítják el a munkatársaink. A bokrok között elhasznált fecskendőket is találnak.

Hozzátették, hogy egyeztettek a Taraliget lakópark tulajdonosával, és

jövő hét kedden megkezdődik a bokrok megritkítása, az invazív növényfajokat kiszedjük. Közterület-felügyelők és legalább négy járőr fogja biztosítani a munkálatok zavartalan lebonyolítását.

Elvágott vezetékek, munkagép elé beálló emberekkel

De ki is a Taraliget lakópark tulajdonosa, akivel egyeztetni kell, és akivel folyik a harc a területért? Tamás Lászlónak hívják, 1998 és 2002 között Kőbánya önkormányzati képviselője volt, 2010 után pedig a főváros Gazdasági Bizottságának külsős tagja, és az ő telkein épülhet meg a dél-budai szuperkórház.

Cége, a Tara Ingatlanfejlesztő Kft. építtette a Taraliget lakóparkot, ahol a kerület polgármesterének, Kovács Róbertnek is van egy lakása. A vállalkozó pár éve helyezte nyomás alá a lakóparkkal szomszédos Ábris Tenisz Akadémiát és Sportközpontot, és a mellette működő alapítványi iskolát, legalábbis 2014-ben a HVG-nek ezeket nyilatkozta a teniszklub akkori vezetője.

Szerinte volt, hogy elvágták a teniszcentrumhoz és iskolához vezető villamos vezetékeket, máskor a gáz- vagy a telefonvezetékeket tették tönkre, és olyan is volt, hogy eltömítették a csatornát. A közművek a lakóparkon keresztül haladnak végig.

A legdurvább eset talán az volt, amit 2014-ben felidézett az akkori teniszklub-vezető Gödry Ádám, amikor elzárták a szennyvízelvezetést, és később se engedték azt helyrehozni. Amikor az iskola és a teniszklub megoldásképp egy biotartályt készült beüzemeltetni, és a tartálynak szánt gödör kiásásakor megjelent egy markológép, Tamás László munkatársaival beállt a gép elé.

Aztán Az ingatlanháború közvetve egy 61 éves férfi halálához vezetett 2014-ben.

Egy idős teniszező összeesett verseny közben a pályán, és a mentőautó nem tudott bejutni időben a területre, mert az utat három irányból is lekerítették betonelemekkel. A mentősöknek meg kellett állniuk az útzárnál, onnan felszereléseikkel futva közelítették meg a sportközpontot, de már nem tudták megmenteni a sportoló életét.

Az eset idején 2014-ben a sajtóban összehozták ezt a halálesetet az ingatlanfejlesztő ténykedésével. A teniszpálya akkori jogásza az Indexnek azt mondta, a Taraliget lakópark tulajdonosának érintettsége nyilvánvaló, mert a lakópark munkatársai és biztonsági emberei akadályozták meg, hogy a rendőrök elszállíttassák a tömböket.

Az Ábris Tenisz Akadémia tulajdonosai jogi úton, beadványokkal, panaszokkal igyekeztek visszaverni a támadásokat, de egy idő után feladták, és otthagyták a telket. Hogy pontosan mi volt a vállalkozó célja, a mai napig nem tudni, a teniszakadémiát képviselő ügyvéd szerint az egész hátterében az állt, hogy meg akarta szerezni magának a területet.

A teniszcentrum viszont évek óta nem üzemel, a salakos pályát benőtte a gaz, az épület zárva, és most már a raktár is porrá égett.

Szerettük volna megkérdezni Tamás Lászlót, hogy mi a terve a területtel, és tud-e arról, hogy milyen állapotok alakultak ki a lakóparkja mögött. A héten többször is hívtuk a Taraliget Kft. nyilvánosan elérhető telefonszámait, de nem vette fel senki, és a céginformációs adatbázisban talált emailcímükre küldött levelünkre se reagáltak. A biztonsági cégnél is rákérdeztünk, hogy a tulajdonos engedélyével használják-e a teniszpályát az általunk látott férfiak, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

(Borítókép: Bődey János / Index)