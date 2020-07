A Lánchíd kritikus hibái, amelyeket csak kevesen láttak

Több forrásból gyűjtöttük össze a felújításra váró Lánchíd súlyosabb problémáit. Megmutatjuk a látható bajokat, és olyan eldugott helyekre is benézhet, ahová eddig csak nagyon kevesen.

Szakértők segítségével, valamint hídvizsgálati jegyzőkönyv alapján néztük végig a Lánchíd gyenge pontjait, először a mindenki által láthatókat, azután az eldugottabb helyeket. Az eredmény nem túl biztató.

A járdák:

A járdakorlát oszlopai több helyen repedtek, a korlát néhány ponton szemmel láthatóan kifelé dől, az alján sok helyen lemezzel fedték le az elrozsdásodott részeket. Szakemberek szerint már csak azért sem szabad tömegrendezvényt tartani a hídon, mert a korlát elképzelhető, hogy nagyobb tömeg nyomásának nem tudna ellenállni.

A gyalogjárda felső felületén is látható, hogy gyakran kell foltozni: hol betonnal, hol acéllemezzel lefedve a gyenge részeket, főleg a déli oldalon. A hétvégén a déli járda le lesz zárva, mert több helyen is fémlemezekkel foltozzák. Egyre több a keresztirányú repedés a járófelületen. Az igazi probléma a híd alól látszik: a vasbeton járólapok jelentősen korrodáltak, elvékonyodtak, kilátszanak a vasrudak. Sok helyen egyszerűen átlyukadhat, beszakadhat talpméretnyi helyen.

Az úttest:

Kisebb-nagyobb burkolathibák, hullámosodás, nyomvályúsodás jellemzi az úttestet, ami az egy nyomon haladó járművekre (kerékpár, robogó, motorkerékpár) veszélyes lehet. A vasbeton útpályalemez (amire az aszfaltréteget húzták) lemezszerkezeteinek állapota folyamatosan romlik. Kisebb-nagyobb betondarabok válnak le, szabadon láthatóvá téve a korrodálódott vasalást. A vasbeton útpályalemez szegélyei, a szegélyek tartói súlyosan elrozsdásodtak.

A híd alól jól látszik a pusztuló, vékonyodó pályalemez. A 64-es merevítő környezetében található északi oldali, mintegy 2 méter hossztartószakasz mellé erősítő tartót kellet szerelni, mert 80%-os vastagságcsökkenést mértek rajta. Jelenleg a déli oldalon szerelnek be hasonló erősítést a munkások.

A híd dilatációs szerkezetei (ezek védik ki a hídpálya hőtágulás következtében bekövetkező mozgását) deformálódtak, kilazultak, legyengültek, egyre több korrodáló hatású csapadékvizet engednek a hídszerkezetre. Ezért az alattuk található szerkezeti elemek csúnyán rozsdásodnak. Az úttest deformálódott dilatációs fémlamellái dobálják a rajtuk áthaladó gépkocsikat: a kerekek ütik a hidat, ami rongálja a pályatest alatti mozgósarukat (a galéria egyik képén látható is egy korrodálódott és kifordult saruhenger).

A pillérek:

A pillérfalazatok kőburkolatának állapota egyre romlik. Szaporodnak rajta a felületi fagyások, csorbulások, repedések, párkánytörések, a falazat betonrészei is mállanak. A járdafordulók alatti vasöntvények a megtámasztó kőpárkány letöredezései miatt instabilak lettek, egy korábban le is szakadt, lánccal rögzítették. A pillérek sarukamrái teljesen elszennyeződtek.

A lánc:

A híd elejénél szemmel látható a hídtartó lánc láncfejeiben az úgynevezett duzzadó rozsda. Ez a korrózió megnehezíti, sőt sok helyen már megakadályozza a mozgást a láncfejekben, ami ezáltal nem funkcionál, úgy viselkedik, mint egy hosszú acélrúd. Ha egyes pontokon nagyobb terhelést kap, a láncszem nem egyenlíti ki azt: a közelebbi függőleges tartókban feszültség keletkezik, a távolabbiak belengenek. A lánc problémájára szakértők egy része azt mondja, hogy még ebben az állapotában is elműködik 25 évig, mások szerint csak 15 év az a 25, de van, aki attól tart, hogy a mostani felújítás során is találhatnak benne olyan, most szemmel nem látható hibákat, ami miatt cserélni kell végül a teljes láncot.

A Lánchidat már tíz éve fel kellene újítani. A sok tervezési vita után a tendereztetés tavaly ősszel fejeződött be, de kiderült, hogy a legolcsóbb vállalkozó is túl drágán újítaná fel a hidat. Az új városvezetés pénzhiányra hivatkozva érvénytelenítette a pályázatot, amely a híd és az Alagút felújítására vonatkozott. Hamarosan kiírják az új tendert csak a híd felújítására, azt remélve, hogy arra talán elég lesz a pénz. Ha mélyebben bele akarna merülni a lánchídi huzavonába, olvassa el szájbarágónkat róla.

