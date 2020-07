Egy kis esővel tér vissza a kánikula

Az előző, hűvösebb hét után az ország egész területén visszatér a nyári kánikula – írja a Köpönyeg.hu. Hétfőn délelőttre megszűnik a hajnali pára, utána leginkább napsütésre és gomolyfelhőkre számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország északi, északkeleti részén nagyobb esőre lehet számítani, mint máshol.

Az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön és az Alpokalján helyenként zivatarok alakulhatnak ki, amiket jégeső és viharos szél (60-80 km/h) is kísérhet. Az érintett térségekben 10-30 milliméter csapadékra lehet számítani. Napközben 25-30 fok várható, de késő este 18-23 fokra hűl majd a levegő.

Észak-keleten a sok napsütést kedden is megzavarják majd gomolyfelhők, akár zápor és zivatar is kialakulhat. Estefelé nyugaton is megnövekszik a felhőzet, ezek után itt is várható némi csapadék. Nagy szélre nem kell számítani, ott élénkülhet meg, ahol esik is. A várható hőmérséklet éjszaka 12-18, nappal pedig 27 és 33 fok között alakul majd.

Szerdán sok napsütés délelőtt a déli, délután pedig az északi megyékben várható. Több helyen is zápor és zivatar kialakul majd ki, délután inkább a déli országrészeken esik majd. A zivatarok környékén megélénkülhet a szél, és éjszaka 14-20, napközben pedig 23-29 fokra számíthatunk.

Csütörtökön az ország egész területén kisüt a nap, csapadékra egyelőre nem kell számítanunk. A szél csak a Tiszántúlon élénkül majd meg, máshol nem kell ettől tartani. Éjszaka 9-16, nappal pedig 24-29 fok körül alakul majd a hőmérséklet.

Pénteken meleg lesz és napsütés, bár a Kisalföldön és az Északi-középhegységben előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet majd, így éjszaka 10-17, napközben 24-30 fok lesz.

Szombaton nyugaton beborul, több helyen is számíthatunk esőre, záporra vagy zivatarra. Éjszaka 13-18, nappal 20-30 fok lesz.

Vasárnapra valószínűleg beborul az ég, elmúlik a napsütés, cserébe több helyen valószínű a zápor és zivatar. Éjszaka minimum 13-18 fok lesz, míg nappal valószínűleg 21-28.