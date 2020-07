Szigorú szabályok mellett újra elindulnak a turistahajók a Dunán

Visszatérnek a Dunára a koronavírus-járvány miatt kényszerpihenőre kerülő turistahajók. A Reuters hétfői cikke szerint a dunai hajózás visszatérése fokozott elővigyázatossággal folyik.

A német Nicko Crusies június 22-én indítja újra három hajóját. A cég vezetősége szerint míg eddig 90 százalékos teítettséggel mentek a hajók, ez most 70 százalékra esett vissza. A hat-, illetve nyolcnapos utakat kínáló cég vérvételre kötelezi az utasokat, és amikor nem a kabinjaikban vannak, maszk hordására is kötelezi őket. Az asztalokat sokkal messzebb helyezik el egymástól, és mobil fallal választják el egymástól a társaságokat, míg a felszolgálók maszkot és kesztyűt viselnek.



Ezen kívül naponta mérik az utasok testhőjét is.