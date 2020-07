Kiderült a bányanyitás terve, lemondott a polgármester Pilismaróton

Lemondott Pergel István Csaba, Pilismarót független, de a Fidesz által támogatott polgármestere, értesült helyi forrásokból az Index és az Átlátszó.

A településen folyamatban van egy homok-kavics bánya megnyitása, erről azonban sok helyi egyáltalán nem hallott a múlt pénteki lakossági fórum meghirdetéséig. A hirtelen kipattant hír ugyanakkor egyből ellenállást is kiváltott.

A falu és az üdülő övezet lakóinak háta mögött szerveződött ,és most, az utolsó pillanatban került nyilvánosság elé: 1,2 millió négyzetméteren terveznek új kavicsbányát a Duna-partra vezető út mentén balra

– olvasható egy múlt hét végén indított petícióban, amelyet már több mint 1400 ember írt alá. Az Indexnek több pilismaróti lakos is arról számolt be, hogy csak most, az utolsó pillanatban, a kötelező lakossági fórum meghirdetésekor értesültek a Duna-partra tervezett homok-kavics bányáról.

Egy helyi férfi azt mondta, valószínűnek tarja, hogy a lakossági fórumig is jogszabályszerűen jártak el a történet résztvevői, de nem lepné meg, ha szándékosan, lakossági ellenállástól tartva igyekeztek volna a lehető legnagyobb csendben intézni az ügyet. (Ha valóban volt ilyen félelem, az aligha lehetett alaptalan, hiszen a bánya(újra)nyitás ötletéből tavaly a közeli Pilisvörösváron lett akkora botrány, hogy a vállalkozó is hirtelen kihátrált belőle.)

A legnagyobb probléma, hogy sarokba szorítva érezzük magunkat, olyan későn lett köztudomású a dolog, hogy most már talán nincs is időnk megismerni a részleteket

– magyarázta a férfi, aki azt is állította, többen helyi népszavazási kezdeményezéssel próbálnák meg ellehetetleníteni a projektet.

Az Indexnek névtelenül nyilatkozó pilismarótiak attól tartanak, hogy a kavicskitermelés természetkárosítással, zajszennyezéssel és nagy porral jár majd. Aggódnak amiatt is, hogy a munkagépek és a kitermelt nyersanyagokat elszállító teherautók túlságosan megterhelik a falu infrastruktúráját.

Fotó: Településrendezési eszközök módosításáról szóló munkaközi anyag / Pilismarót község Önkormányzata A bányászatra kijelölt terület Pilismaróton

Még nem bányaterület

A bánya megnyitásához szükséges környezeti hatásvizsgálat tavaly decemberben indította el a Tatabányai Járási Hivatal. A hivatalos közlemény szerint a GM-PRO Kft. a „Pilismarót homok-kavics” kutatási területen, vízi szállításra alapozva kíván külszíni bányát nyitni.

Idén januárban a környezeti hatásvizsgálati eljárásnak része volt egy közmeghallgatás, amelyet Tatabányán tartottak meg. Aztán a bányavállalkozó elfogadott kutatási zárójelentés alapján a Pest Megyei Kormányhivatal május 27-i határozata bányatelket állapított meg Pilismarót Duna-parti területen.

A bánya nyitásához kiadott környezetvédelmi engedély 25 évre szól.

A bánya megnyitásának következő lépcsőfoka az lenne, hogy a pilismaróti képviselőtestület átminősíti a Duna-parti területet Kb-B jelű övezetté, azaz különleges beépítésre nem szánt, bánya területé. A jelenlegi, Kidz jelű besorolás szerint ugyanis különleges, beépítésre nem szánt idegenforgalmi-sport területnek számít az a rész, ahol a GM-PRO Kft. nekiállna a kavics- és homokkiemelésnek.

Emiatt az átminősítési eljárás miatt tartottak múlt pénteken lakossági fórumot a településen. Az Index úgy tudja, a most lemondott polgármester itt találta először szemben magát azokkal a helyiekkel, akiket váratlanul ért és ellenállásra késztetett a tervezett bánya híre.

Kerestük a település jegyzőjét is, hogy hivatalosan is erősítse meg a hírt, választ egyelőre nem kaptunk.

(Borítókép: A kép alján Dömös, középen Pilismarót és a Pilismaróti-öböl. Fotó: Nagy Zoltán / MTI)