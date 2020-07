Sok gomolyfelhő és sok napsütés várható péntek estig

Míg Európa középső tájait kelet-nyugati irányban egy hullámzó, nem túl markáns front szeli ketté, és a nyugati partvidéket is ciklonok ostromolják, addig a mediterrán partvidék déli részein nyugodtabb, igazi nyári idő a jellemző. Az említett frontrendszertől északra az átlagosnál jóval hűvösebb, délre viszont ahhoz közeli, vagy afeletti hőmérsékletet mérnek, a fronthoz kötődve pedig több hullámban záporos csapadék is hull, heves zivatarok is kialakulnak. Ez a front péntek estig még térségünkben hullámzik, emiatt változékony, több helyen csapadékos időre számíthatunk.

Várható időjárás az ország területén péntek estig:

A sok gomolyfelhő mellett csütörtökön és pénteken is az ország nagy részén több órás napsütésre számíthatunk. Éjszaka és péntek délelőtt lehet tartósan kevesebb felettünk a felhő. Csütörtök estig főként az ország délnyugati kétharmadán alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek zöme éjszakára megszűnik.

Pénteken délelőtt és kora délután csak kis, később viszont nyugat felől nagyobb számban zivatarok érkezése várható, csapadéknak ekkor is északkeleten a legkisebb az esélye. Változó irányú, gyenge, mérsékelt légmozgásra számíthatunk, csak intenzív csapadékhullás idején lehetnek erős vagy akár viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 és 31 fok között valószínű.

(MTI)