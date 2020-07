Húsvillával szúrta mellkason ikertestvérét egy békéscsabai férfi

Letartóztattak egy 28 éves békéscsabai férfit emberölés kísérlete miatt, miután az július 26-ára virradó éjszaka egy húsvillával mellkason szúrta ikertestvérét, írja közleményében a Békés Megyei Főügyészség. A közlemény szerint a testvérek 2020. július 25-én születésnapjukat ünnepelték barátaikkal, ekkor szeszes italt fogyasztottak.

A két férfi a hajnali órákban már a lefekvéshez készülődött, amikor összeszólalkoztak egymással és verekedni kezdtek. A később letartóztatott férfi ekkor orron fejelte testvérét, majd a konyhába ment, ahol magához vette a húsvillát, és azzal testvérét mellkason szúrta. A bántalmazás következtében a sértett orrcsonttörést szenvedett és a szúrás következtében légmell alakult ki nála, amely életveszélyes sérülés.

A férfit a nyomozó hatóság emberölés kísérlete miatt hallgatta ki gyanúsítottként, ha elítélik, 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.

A letartóztatást azért kezdeményezték, mert a más büntetőeljárás hatálya alatt álló férfival szemben kiszabható büntetés miatt tartani kell a szökésétől, elrejtőzésétől. Megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábon az ügyben kihallgatni tervezett tanúkat befolyásolná. A férfi testvérével egy háztartásban él, ezért fennáll a veszélye annak is, hogy ismét bántalmazná testvérét vagy esetleg meg is ölné.