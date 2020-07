Hőséggel közelít a hétvége

A sok napsütés mellett inkább csak az északkeleti és a délnyugati, déli országrészben képződhetnek gomolyfelhők, de ezekből is csak egy-két helyen fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél az északi megyékben megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között várható, de egy-egy helyen 36 fok sem kizárt. Késő estére általában 20 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Ugyanekkor Buenos Airesben viszont be kell érni 16 fokkal, igaz, Argentínában most tél van. Az oroszországi Jakutföld eldugott északi peremén lévő Tyikszibe viszont a nyár ma 9 fokot hoz. Szibériában így is szokatlanul nagy a hőség, sok helyen az igazi nyári 25–28 fok sem kizárt.