Szigliget lemondott polgármestere: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk

Bizonyos vállalkozókkal, befektetőkkel szemben úgy érezzük, védtelenek vagyunk. Úgy látjuk, ezeket a folyamatokat településvezetőként már nem tudjuk megállítani, így a testület a lemondásával szeretné felhívni a közvélemény figyelmét a veszélyekre

– írta Szigliget honlapján a város múlt szerdán lemondott polgármestere, Balassa Balázs, akivel együtt a képviselőtestület is felállt. Az új testület megválasztásáig Ballassa és a képviselők a lemondás után továbbra is ellátják a feladataikat.

Balassa eddig nem árulta el a lemondásuk okát, a bejelentés után csak annyit mondott, hogy úgy érzi, ma már nem lehet aszerint az értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit képviselt az elmúlt 22 évben. A konkrét kiváltó okot most sem közölte: „Úgy gondolom, jogos igény a lakosság részéről, hogy szeretnék megtudni lemondásunk okát-okait. Kérem, fogadják el, hogy most még mindig nincs itt az ideje. Az elmúlt egy hét is igazolta ezt, hisz a kiváltó okok közül már volt olyan, mely tekintetében voltak pozitív változások” – írta a friss bejegyzésben.

A cikk elején idézett mondat azonban arra enged következtetni, hogy a Balatonnal kapcsolatos ismert problémáknak is közük lehet a képviselőtestület és a polgármester távozásához. Balassa Balázs arra kérte a sajtót, hogy ne bocsátkozzon találgatásokba, az ellenzéket pedig arra, hogy „ne próbáljanak bennünket eszközül felhasználni politikai csatározásokra. Ez nem politikai kérdés.”

Szigliget működése azért volt példaértékű az elmúlt években, mert balatoni településként ellen tudott állni a befektetői nyomásoknak és a beépítési láznak.