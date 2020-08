Százezer fölött jár a nyelvvizsgamentességgel kiállított diplomák száma

Már több mint százezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A közleményben emlékeztettek: a gazdaságvédelmi akcióterv első intézkedései között szerepelt, hogy akik augusztus 31-ig záróvizsgát tettek vagy tesznek, nyelvvizsga nélkül is megkaphatják diplomájukat.

A közleményben idézték Schanda Tamást, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkárát, aki kiemelte: szeretnénk, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek, és ennek a célnak az elérésében a koronavírus-járvány sem jelenthet akadályt. Hozzátette: éppen ezért, a gazdaságvédelmi akcióterv egyik intézkedéseként, kiadhatóvá tették az eddig a nyelvvizsga hiánya miatt beragadt diplomákat.

Azok a fiatalok, akik a záróvizsgát már letették, rendelkeznek a megfelelő szakmai ismeretekkel, így hatékonyan részt tudnak venni a gazdaság további erősítésében – ami egyúttal az ő karrierjük építését is segítheti. Eddig mintegy 101 ezer diplomát állítottak ki a felsőoktatási intézmények a kormánydöntésnek köszönhetően

– írta.

A rendelkezés a doktori képzések kivételével minden képzési formára – a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, a mesterképzésekre, az osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is – vonatkozik, a finanszírozási formától függetlenül.

A lehetőséggel azok is élhetnek, akiknek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tenniük a diplomaszerzéshez. Az intézkedésnek köszönhetően mostanáig több mint százezer diplomát állítottak ki, 81 ezret már át is vettek az érintettek. A dokumentumok postai úton hivatalos iratként is kiadhatók.