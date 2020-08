Csak a jelentkezők harmada jutott be az iskolaőrképzésbe

Július végéig 1409-en adták be a jelentkezésüket az iskolaőri pályázatra, azonban az egészségügyi, pszichológiai és erőnléti vizsgálatok után mindössze 497 fő kezdhette meg a képzést augusztus harmadikán – tudta meg a Népszava az ORFK-tól. A lap azt írja, hogy a résztvevőknek ezután egy 40 órás pedagógiai-pszichológiai, 24 órás bűnmegelőzési és konfliktuskezelési, illetve egy 56 órás rendvédelmi és gyakorlati tanfolyamon kell részt venniük, majd minden modul végén vizsgát kell tenniük.

Az ORFK válasza szerint a képzésen résztvevők közül 422 főt intézményi szolgálatra, 75 személyt pedig helyettesítésre osztanának be. A rendőrség a Népszavát úgy tájékoztatta, hogy országszerte 478 iskolába kellene őrt küldeni – az ismert számok alapján azonban ez nehézkesen jön össze, ha egyáltalán, különösen, hogy korábban felmerült, a nagyobb tanulólétszámú iskolákban akár több iskolaőrre is szükség lehet. A lap felveti a lehetőségét annak, hogy a rendőrség esetleg a hivatalos állományból vezényelhet majd át munkatársakat, ám az ORFK megkeresésükre többször is hangsúlyozta, hogy csak önkéntes jelentkezőkkel számolnak.

