Pilismarót képviselő-testülete is lemondott a kavicsbánya miatt

A polgármester után néhány héttel Pilismarót képviselő-testülete is lemondott a tervezett kavicsbánya miatt – írja a HVG. Pergel István Csaba, Pilismarót független, de a Fidesz által támogatott polgármester július végén mondott le, miután a helyiek tiltakozni kezdtek a projekt miatt. A pilismarótiak attól tartottak, hogy a bánya dübörgő teherautókat is jelentene, ami nem csak a nyugalmukat zavarná, hanem az ingatlanaik értékét is lecsökkentené.

A képviselő-testület csütörtökön név szerinti szavazással egyhangúlag, azaz hét szavazattal oszlatta fel magát. Azzal indokolták, hogy a testület nem akar a településrendezési tervbe belenyúlni, és falugyűlést sem akarnak összehívni.

Úgy döntöttek, hogy inkább az időközi választás során megválasztott leendő polgármester és képviselő-testületre bízzák a döntések meghozatalát és annak felelősségét.