Fehérvárnál és Esztergomnál harmonizálja járatait a MÁV és a Volánbusz

Folytatódik a vasúti és közúti személyszállítási menetrendek harmonizációja, ezért augusztus 20-tól megváltozik a Volánbusz Székesfehérvár, valamint Esztergom térségét a fővárossal összekötő autóbuszjáratainak menetrendje, áll a MÁV közleményében. Esztergomban emellett új, a közúti és vasúti személyszállítást is kiszolgáló pályaudvar biztosítja a közösségi közlekedést.

Augusztus 20-tól a Budapest és Székesfehérvár között közlekedő autóbuszjáratok többsége megszűnik, a vonatokhoz Székesfehérváron az eddigieknél több buszjárat csatlakozik: napközben óránként, csúcsidőben 30 percenként közlekednek autóbuszok a vasútállomás és az autóbusz-állomás között. A két város között továbbra is közlekedő autóbuszjáratokon pedig érvényesek a Budapest–Székesfehérvár viszonylatú vasúti bérletek.

A székesfehérvári elővárosi szakasz fejlesztése révén a csatlakozó, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal menti Várpalotán, Veszprémben, Ajkán, valamint ezek fővárosi összeköttetésében is lehetővé vált a buszközlekedés módosítása. Erről részletesen a Volánbusz honlapján és utastájékoztatási felületein informálódhatnak az utasok.

Augusztus 20-tól Esztergomban átadják az új buszpályaudvart a korábban felújított vasútállomás mellett. Az új vasúti-autóbuszos átszállóhely a régi, Simor János utcai állomás feladatainak átvétele mellett biztosítja a gyors átszállást. A helyközi járatok jelentős része Esztergom központját érintve közlekedik. Az új menetrendi struktúrának köszönhetően elkerülhetővé válik az autóbuszjáratok közötti kényszerű átszállások jelentős része.

Ezzel együtt változik a térség regionális autóbusz-menetrendje is: augusztus 20-tól a vasúti menetrenddel összehangoltan közlekednek a buszok Leányváron, Piliscsabán, Piliscséven, Pilisvörösváron, Solymáron, Esztergom vasútállomáson és részben már Dorogon is. Több viszonylaton egyenletes közlekedést biztosító menetrendek lépnek életbe, valamint a menetrendváltással összefüggésben Tatabánya, Tata, Oroszlány, Komárom és Zsámbék környékén további kisebb módosításokat vezet be az autóbuszos társaság.

A Pilisi medencében gyakrabban és a településrészeket kedvezőbben bejáró, vasúti csatlakozást biztosító buszjáratok indulnak Pilisvörösvár, Pilisszentiván és Solymár térségében, továbbá jóval sűrűbben indulnak az Árpád híd és Pilisborosjenő között közlekedő buszok is, melyek közül csúcsidőben több az Aranyvölgyi úton közlekedik, közvetlen metrókapcsolatot biztosítva az ott élőknek is. Új járatok közlekednek hétvégente Pomáz–Pilisszentkereszt–Dobogókő–Esztergom, Kórház vonalon is.

A Tokod, Ebszőnybánya, Sárisáp, Annavölgy, Dág, Csolnok, Máriahalom, Úny, Tinnye településekről, településrészekről Piliscsaba és Budapest közötti szakaszra 2020. augusztus 19-ig megváltott autóbuszbérleteket elfogadják Piliscsabától és Pilisvörösvártól a vasúti átszállásra azok érvényességi tartama alatt. Emellett a továbbiakban Solymárt, Pilisvörösvárt, Piliscsabát Piliscsévet és Pilisszentivánt érintően javulnak a buszos és vasúti kölcsönös bérletelfogadás feltételei.

A változtatások réven a Z72-es és G72-es jelzésű, esztergomi vonali vonatok esetében évente akár 150-200 ezerrel nőhet az utasszám. A közlekedési társaságok a forgalom és az utasok igényeinek függvényében vizsgálják a további változtatási lehetőségeket az érintett vonalakon.