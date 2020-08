Jövőre háromszorosára emelkedhetnek a lakbérek az ócsai devizahiteles lakóparkban

A 444 közölt hosszabb riportot az ócsai devizahiteles telepen élőkről, akiket hideg zuhanyként ért, hogy hamarosan háromszorosára emelkedhetnek a lakbérek.

Az ócsai telepen 2019. január 1-je óta már nem Nemzeti Eszközkezelő, hanem az önkormányzat a gazda. Az átvételkor a városvezetés vállalta, hogy két évig nem változtat a bérlési feltételeken, de most kiderült: a moratórium lejárta után komoly bérletidíj-emelést terveznek. A telepen lakók pedig attól félnek, nem lesznek képesek kigazdálkodni az alapesetben több mint háromszoros áremelkedést. Másfelől értetlenül állnak a tény előtt, hogy az ócsai önkormányzat a válság közepén egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálna az eredetileg szociális alapon épült telepi ingatlanokból.

Az eredeti tervek szerint a Pest megyei Ócsán 66 hektáron 500 házat építettek volna fel, amelyeket olyan családok bérelhettek volna ki, akik nem tudják fizetni a devizahitelüket, és inkább eladják a házukat. A projektnek végül csak az első üteme valósult meg, amelyben 80 családi házat építettek és adtak bérbe, összesen 2,7 milliárd forintból, vagyis

NEM EGÉSZEN ÖTÖDANNYI ADÓST SIKERÜLT KIMENTENI A KORMÁNY PROJEKTJÉVEL, MINT EREDETILEG TERVEZTÉK.

Annak idején egy házra 34 millió forintot költött az állam, jóval többet, mint amennyiért egy hasonló méretű házat lehetett akkoriban venni vidéken, vagy egy lakást Budapesten.

Az ócsai beruházást a kezdetektől sokan kritizálták, mondván, hogy ennyi pénzből sokkal több családnak lehetett volna segíteni, ha nem egy új vidéki lakópark megépítésére, hanem bérlakások felújítására költötték volna ugyanezt az összeget, illetve hogy ennyi pénzből akár passzívházakat is építhettek volna Ócsára az elkészült fatüzeléses épületek helyett. Valamint az is abszurd ötletnek hangzott a kezdetektől fogva, hogy egy településen adnának lakásokat az ország különböző pontján bajba jutott családoknak, amely ráadásul viszonylag messze is van a munkalehetőségektől, busz pedig csak naponta kétszer jár.

Az első lakásokra 2013 júniusában hirdették meg a pályázatokat, végül a lakópark 2014 novemberére telt meg. A telepen jelenleg 350 fő lakik. Több viszont nem fog, mostani döntésével a kormány ugyanis hivatalosan is kimondta, hogy nem bővíti tovább a lakóparkot.