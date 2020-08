A legkeresettebb bűnözők között a politikus kuncsaftokkal hírbe hozott prostituált gyilkosa

Bár azt gondolná az ember, hogy a lista tele van gyilkosokkal, a jelenlegi tablón mindössze egy olyan bűnöző van, akit emberölés miatt köröznek. A kínai férfi 2015-ben ölt meg egy 19 éves prostituáltat, akinél akkori hírek szerint több politikus is megfordulhatott.

Öt embert köröznek fegyveresen elkövetett bűncselekmény miatt, és

öt emberre tűztek ki nyomravezetői díjat. A legkisebb összeg 200 ezer, míg a legnagyobb 1 millió forint.

Öt ember fotója mellé került felkiáltójel a tablón. Őket különösen veszélyesnek ítéli meg a rendőrség.

A lista legrégebben keresett szereplője Farkas Róbert, az első körözést 18 évvel ezelőtt adták ki ellene.

A legfiatalabb bűnöző, Cseh Marcell, 27 éves, míg a legidősebb, az ukrán állampolgárságú Mindak Vince, 66 éves.

Az ötvenes listán 45 férfi és 5 nő van.

A leggyakoribb bűncselekmény a csalás és a rablás, de kábítószer-kereskedelem és költségvetési csalás miatt is köröznek embereket.

A Nancy-ügy kulcsfigurája, Yao Gaopeng

Fotó: police.hu Yao Gaopeng

Négy éve, a távollétében már jogerősen is elítélték, mégis csak idén került fel Magyarország legkeresettebb bűnözői közé az a kínai férfi, aki a vád szerint 2015-ben ölt meg egy fiatal prostituáltat a lány Akácfa utcai lakásában.

A Nancy-ügyként ismert gyilkosság annak idején azért is forgott sokáig a sajtóban, mert több lap is megszellőztette, hogy a Nancynek nevezett, 19 éves prostituáltnál több politikus rendszeresen megfordult. Annak idején a Bors írt először arról, hogy

a fiatal nőnek egy ismert, családos politikus is az állandó kuncsaftja volt.

A lap szerint az együttlétről videófelvétel is készült, amely a lány telefonján is megvolt, a készüléket viszont a prostituált gyilkosa magával vitte. 2015-ben egyébként még a kormányinfón és az MSZP elnökségi ülésén is szóba került, vajon melyik politikus volt a meggyilkolt prostituált szexpartnere, de konkrét név végül soha nem került nyilvánosságra.

A rendőrség az emberöléssel Yao Gaopenget gyanúsította, körözni kezdték, de a férfi még kijutott az országból, és Kínába menekült. Két hónappal a gyilkosság után, júliusban erősítette meg a rendőrség, hogy Gaopeng feladta magát, és a kínai hatóságok felvették a kapcsolatot a magyar hatóságokkal. Itt azonban meg is rekedt az ügy, mivel a két ország között nincs kiadatási egyezmény. Az ügyészség végül különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, valamint kifosztás bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen, akit a Fővárosi Ítélőtábla 2018-ban jogerősen 18 év szabadságvesztésre ítélt, de büntetését soha nem kellett leülnie. Az elfogatóparancsot egyébként az ügyet első fokon tárgyaló Fővárosi Törvényszék adta ki, ám az azóta sem vezetett eredményre.

Egymillió forint a nyomravezetőnek

Fotó: police.hu Plank Zoltán

Lassan hat éve keresik Plank Zoltánt, aki három társával 2014 szeptemberében támadt két kínai férfira az XVII. kerületben. A 24.hu arról írt, hogy Plankék reggel fél hét körül csuklyában jelentek meg az Újlak utcában, és gázspray-vel fújták le a kínaiakat, majd megkötözték őket, és elvették a pénzüket.

Összesen másfél millió eurót pakoltak a zsákokba.

Állítólag azért volt ilyen sok pénz a kínai kereskedőknél, mert épp az árut akarták pótolni üzletükben. A támadók a zsákokkal bepattantak egy fehér színű furgonba, és menekülőre fogták, csakhogy az egyik szemtanú, a kiraboltak ismerőse a rablók után indult autójával.

A Blikk beszámolója szerint kerületeken át tartó autós üldözés kezdődött, amely hamarosan lövöldözésbe torkolt, miután Plankék észrevették, hogy a fekete Volvóval üldözik őket. Plank többször is rálőtt az autóra, amely végül nekicsapódott egy fának.

A rendőrség a négy rablóból hármat rövid időn belül elfogott, de Plankot azóta is körözik. A 53 éves székesfehérvári férfit emberölés kísérletével, fegyverrel való visszaéléssel és rablással gyanúsítják. Budapest rendőrfőkapitánya egymillió forint díjat ajánlott fel annak, aki olyan információt közöl a hatósággal, amely alapján a személy tartózkodási helye megállapítható. A rendőrség szerint Plank különösen veszélyes bűnözőnek számít.

Szintén egymillió forint nyomravezetői díjat tűztek ki Tóth Lajos ügyében. Őt 2013-ban ítélték el rablás miatt, de a jogerősen kiszabott szabadságvesztését nem kezdte meg. Hiába keresték aztán többször is a rendőrök szabadbattyáni otthonában, nem találták, és mivel a környezetében senki nem tudta, merre bujkál, 2014-ben európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

18 éve keresik az alvilági Varjút

Fotó: Police.hu Farkas Róbert

2002. augusztus 8-án adták ki az első körözést Farkas Róberttel szemben, akit később az Europol is felvett a legkeresettebbek listájára.

Ezzel a top 50-ben ő a legrégebb óta – 18 éve – körözött bűnöző.

Farkast az alvilágban Varjú néven emlegették, a gyanú szerint részt vett a 2000-es évek eleji zálogházi fegyveres rablássorozatban, amelyben több százmillió forintnyi értéket zsákmányoltak. Farkast egy ideig a nyomozók a 2002. májusi móri mészárlással is összefüggésbe hozták, de aztán kiderült, hogy ahhoz nem volt köze.

A top 50 legfiatalabb szereplője Cseh Marcell, aki novemberben lesz 28 éves. Két évvel ezelőtt tört be az egyik Retek utcai ékszerboltba, és fegyverével megütötte az eladót, majd kirabolta az üzletet.

Nem sokkal korábban az orosz barátnőjével egy közeli panzióban szálltak meg, ahonnan fizetés nélkül távoztak, azt a látszatot keltve, mintha a lány terhes lenne, és villámgyorsan kórházba kellene mennie. Cseh Marcellt azóta sem találják a nyomozók. Fegyveresen elkövetett rablással gyanúsítják.

Mi alapján kerül valaki a tablóra?

A rendőrség honlapján elérhető körözési toplistához az ötven bűnözőt a következő szempontok alapján választották ki:

legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett miatt elfogatóparanccsal körözik;

legalább öt év végrehajtandó szabadságvesztésre jogerősen elítélték, és ennek végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik;

ötnél több különböző bűncselekményt követett el, vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik;

különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, vagy bűnszervezetben követte el a bűncselekményt, illetve ezek miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik;

az elkövetett bűncselekmény a lakosság biztonságérzetét nagymértékben rontja.

A körözési lista tavaly januári megjelenése után részletesebben is foglalkoztunk a szereplőkkel, majd egy évvel később megnéztük, hogyan változott a rendőrségi tabló.

