Szivárványos zászlót tűztek ki a Városházára

Kitűzték az LMBTQ közösség szimbólumát, a szivárványszínű zászlót a Városháza homlokzatára, és Karácsony Gergely főpolgármester is szivárványos feliratú profilképet állított be. A Városháza épületén a rendszerváltás óta most először lobog a szivárványos zászló, mivel az előző főpolgármesterek, Tarlós István és Demszky Gábor nem engedélyezték a kitűzését.

Azért döntöttünk így, hogy ezzel is világossá tegyük: Budapest városa büszke minden olyan polgárára, aki él a szabadságával és kiáll saját közösségéért. Hiszen aki ezt vállalja, az nem csak saját közösségéért teszi, hanem minden közösségért. Egy elfogadó város ugyanis minden közösségnek jó. Nemcsak azoknak, akik az LMBTQ közösséghez tartoznak, hanem azoknak is, akik teljesen más módon élik az életüket

– írta posztjában Karácsony Gergely főpolgármester.

Az idei lett volna a huszonötödik Budapest Pride, de a szervezők június 21-én úgy döntöttek, hogy "nem csődítenek össze húszezer embert egy helyre", és a koronavírus-járvány miatt kivételesen nem tartják meg idén a melegfelvonulást, hanem alternatív eseményekkel helyettesítik. Az augusztus 14. és 23. között megrendezett fesztiválon így tematikus nap, filmmaraton, műhely-beszélgetések, színházi előadások, kiállítások, futóverseny, kirándulások, társasjáték és piknik lesz a programok között.

Nyugat-Európában és Észak-Amerikában már régóta bevett gyakorlatnak számít, hogy a Pride-ot a nagyvárosok főpolgármesterei nyitják meg, és maguk is részt vesznek a felvonuláson. Budapesten erre eddig nem került sor, de Karácsony Gergely posztjában úgy fogalmaz, bízik benne, hogy benne, hogy "jövőre már együtt járhatjuk végig Budapesten a Pride útvonalát és együtt ünnepelhetjük majd a szerelem szabadságát".