A tatai szállodaépítés elleni népszavazási kérdések közül kettő is átment a választási bizottságon

Négy kérdésből kettőt átengedett a Helyi Választási Bizottság (HVB) abból a népszavazási kezdeményezésből, amellyel tatai civilek a Hell Energy csoporthoz tartozó cég Öreg-tó partjára tervezett szállodaberuházását igyekeznek megakadályozni. A HVB üléséről és a döntésről a Stop Avalon Tata csoportosulás számolt be a Facebookon.

Beszámoló a HVB mai üléséről, ami 9 órakor kezdődött és a népszavazási kérdésekről szólt. A négy első kérdésünkből... Közzétette: STOP Avalon Tata – 2020. augusztus 14., péntek

A két kérdés, amiből akár népszavazás is lehet, így hangzik:

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. (XII.20)) és helyi építési szabályzata (38/2005.(XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit."

A két elutasított kérdés közül az egyik a tervezett szállodaberuházás megközelítésére vonatkozott volna (a luxusszállodát egyes tervek szerint egy természetvédelmi területen keresztül vágó úton lehetne megközelíteni), a másik pedig az egykori Kristály fürdő területéről szólt.

Legutóbb a helyi ellenzéki képviselők nyújtottak be népszavazási indítványt és fogalmazták meg a kérdéseiket az építkezéssel kapcsolatban, de azokat a Helyi Választási Iroda mind lesöpörte. Most 15 nap áll rendelkezésre a fellebbezéshez - írja a Mérce.

A tatai Öreg-tó körül már februárban is forrtak az indulatok. Ahogyan arról korábban beszámoltunk , ekkor egy fizetős strand terve és a luxusszálloda építésének híre is borzolta a kedélyeket. Korábban aláírásgyűjtéssel és népszavazási kezdeményezéssel is megpróbálták megakadályozni civilek, ellenzéki pártok és ellenzéki képviselők is az Öreg-tó körüli nagyberuházásokat, mert attól tartanak, a tó ezektől elveszítené a hangulatát.

A koronavírus miatt nem lehetett tüntetni, és a népszavazási kezdeményezés is megakadt, miközben a képviselő-testület egyetértésére sem volt már szükség a döntéshozatalban. A járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel a város fideszes polgármestere, Michl József egy személyben dönthet, és már korábban határozott is arról, hogy kiemelt fejlesztési helyszínként kezeli a tópart érintett részét. A Stop Avalon Tata csoport nyár közepén tüntetett a szálloda megépítése ellen, ezt a tüntetést a befektető politikai hisztériának nevezte, ugyanakkor bő egy héttel a megmozdulás után az Avalon már a korábban bemutatott tervekhez képest kisebb szállodát ígért.