Novák Előd leszedte a budapesti városházáról a szivárványos zászlót

Eltávolította a szivárványos zászlót a budapesti városházáról a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, Novák Előd, akit ezért a rendőrség előállított, közölte a párt vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, hogy szerintük ennek a „családellenes jelképnek” nincs helye az utcán, annál is kevésbé a fővárosi önkormányzat homlokzatán, ezért Nagy Attila fővárosi elnök és más aktivisták segítségével Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva leszedte „az oda nem illő textíliát”, és kukába dobta. A zászlót a közleményben „szivárványos rongyként” is említette a Mi Hazánk Mozgalom.

A párt közleményében úgy fogalmaz, hogy a fővárosi közterület-felügyelet munkatársai először még visszaszerezték a lobogót egy közeli szemetesből, ám Novák Előd „kicselezve az időközben a helyszínre érkező rendőröket, az egyenruhások gyűrűjéből egy nagy futással ismét méltó helyére, egy, a városházától távol eső kukába dobta, majd visszasétált a tűzoltólétráért, s ekkor állították elő”.

A Mi Hazánk szerint szégyen, hogy éppen száz évvel azután, hogy Horthy Miklós kormányzó megszabadította vörös rongyaitól a fővárost, Karácsony Gergely (főpolgármester) nemcsak azt a szellemiséget hozza vissza, hanem a többségi, jóérzésű magyar embereket provokálja egy ilyen emberiségellenes zászlónak a megjelenítésével"

– írták a közleményben.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint "a garázdaság definícióját is kimeríti a homoszexuális propagandasorozat idei logója". Ezzel a Szent Korona szivárványos ábrázolására utaltak.

Az LMBTQ közösség szimbólumát, a szivárványszínű zászlót pénteken tették ki a Városháza homlokzatára, és Karácsony Gergely főpolgármester is szivárványos feliratú profilképet állított be. A Városháza épületén a rendszerváltás óta most először lobog a szivárványos zászló, mivel az előző főpolgármesterek, Tarlós István és Demszky Gábor nem engedélyezték a kitűzését.