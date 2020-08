Erzsébetvárosi forgalomcsillapítás: hurkokba fojtva

Kísérleti jelleggel, augusztus 10. és október 31. között, 3 hónapos próbaidőre forgalomcsillapítást vezetett be Belső-Erzsébetvárosban a kerületi önkormányzat. Egyes utcák forgalmi rendje megváltozott: van olyan utca, ahol a forgalom iránya módosul, van olyan, ahová nem lehet behajtani – jelentette be az önkormányzat. Íme a változások egy sematikus térképen:

Ugyancsak forgalomtechnikai okok miatt Belső-Erzsébetváros mintegy 2000 parkolóhelyéből 120 megszűnik. (Térkép róla ide kattintva.)

Eltelt nagyjából egy hét, a rendszer bevezetését lapunknak Niedermüller Péter polgármester így értékelte:

A lakosság alapvetően örül a változásoknak. Vannak, akik jogosan hívják fel a figyelmet egyes nehézségekre, és vannak, akik semminek se örülnek.

Mint mondta, tudták előre, hogy lesznek zavarok, de a puding próbája az evés. Niedermüller elmondása szerint hamarosan széles körű egyeztetést tartanak, hogy kiszűrjék a hibákat (például van néhány hely, ahol a kukásautó nem fér el), augusztus 20. után pedig lakossági fórumon értékelik az új rendszert.

Nem így látja a helyi ellenzék. Veres Zoltán, a Fidesz–KDNP VII. kerületi önkormányzati képviselője a Hír TV-nek így nyilatkozott:

Az első tapasztalatok arról számolnak be, hogy kaotikus helyzet alakult ki Erzsébetvárosban. Amit mi korábban prognosztizáltunk a testületi ülésen a polgármesteri előterjesztés után, az beigazolódott. Felborult a rend Erzsébetvárosban, és ami a korábbi cselekedeteikre is jellemző volt, itt is káoszt okozott, a lakosság issza ennek a kárát, és a közlekedési rend teljes egészében felborult Belső-Erzsébetvárosban, így a kerület egyharmadában.

Öröm vagy káosz?

Elmentünk a helyszínre kideríteni, hogy melyik az úr a Belső-Erzsébetvárosban. Mivel a koncepció célja az volt, hogy a tranzitforgalmat kiszorítsa a városrészből, ezért egymás után végighajtottunk a négy legforgalmasabb tranzitúton: a Király utcán, a Dob utcán, a Wesselényi utcán és a Dohány utcán.

Király utca: a Deák tér felé egyirányú utca elején már látszik, hogy történt valami, a máskor forgalmas utca szinte ásít. Egészen a Kisdiófa utcáig jól lehet haladni, ott azonban terelés és „behajtani tilos” táblák erdeje állja az utat. Innentől a „kötelező haladási irány” tábla vezet: egy kanyar balra a Kisdiófára, majd még egy balra a Dob utcára, aztán jobbra a Holló utcán, majd balra vissza a Király utcára. Mielőtt bárki örülne, hogy csak ennyi, a Király utca végén újabb „behajtani tilos” tábla (kivéve engedéllyel rendelkezők), így a kijárat a Kiskörút felé zárva. (Ezt sokan, főleg a külföldi rendszámos kocsik sofőrjei nem vették egyáltalán figyelembe.)

Dupla hurok a Király utcánál

Szabályosan haladva tehát a Király utca vége előtt egy balos a Rumbach Sebestyén utcába, egészen a Wesselényi utcáig, ott balra, majd ki a Kiskörútra. Nem is olyan egyszerű. Péntek délelőtt nem is sokan vágtak neki. A tapasztalat szerint tehát a Király utca forgalma nagyjából megszűnt, a Kisdiófa utcában és Dob utca, valamint a Wesselényi utca érintett részén viszont maradt (vagy még nőtt is) a forgalom.

Az eredeti, nyílegyenes, 1 km hosszú út helyett két hurokkal, összesen 2,1 km-es úton lehet kijutni a Nagykörút felől a Kiskörútra,

ami legalább 5 perccel megnöveli a menetidőt, tehát a Király utcai útvesztőt valószínűleg el fogják kerülni az autósok. Különösebb örömöt vagy bánatot nem lehetett felfedezni a járókelők és az autósok arcán, mindenki ment a dolgára az utcákon. Forgalmi káosz viszont az útvonal tekervényessége ellenére sem volt.

A három másik utca eddigi világos (egy)irányát is megtördelték egy-egy visszafordított szakasszal, de dupla hurok helyett mindenhol megelégedtek egy hurok alkalmazásával. Ezért ezeken az utcákon könnyebb a navigáció is, és ha valaki kitanulja a kerülőket, pár perc veszteség és pár száz méter kerülő árán ugyanúgy keresztülautózhatja a városrészt, mint eddig. Egyes helyeken a kanyargás megkönnyítésére megszüntettek parkolóhelyeket, amiket dézsás növényeknek adtak át, de pár dézsás növény érthetetlen módon az útra is jutott. (Itt egy kukásautó tényleg nehezen tud bekanyarodni.)

Szimpla hurok a Wesselényi utcánál

Két kereszteződéstől különösen lehet tartani a sematikus térkép alapján, ahol szembejövő troliforgalmat engedtek rá az útra. (A Dohány utca egy szakaszán, valamint a Wesselényi utcában a Kéthly Anna térnél.) A helyszínen kiderült, hogy a troli szembe forgalom elkülönített buszsávon halad, tehát semmi problémát nem okoz.

Bár a táblák alapján el lehet navigálni az új kanyarokban, a Google Maps útvonaltervezője egyelőre nem tud megbirkózni a feladattal. Ez főleg a külföldi autóknál látszott péntek délelőtt. Rendszeres jelenet volt, hogy a külföldi sofőr megnyúlt arccal áll a piros tiltó tábla előtt, hirtelenjében azt se tudva, merre menjen, a mögötte álló pesti autósok pedig bőszen nyomták neki a dudát.

Közlekedő Tömeg: Alapvetően pozitív

A Közlekedő Tömeg Egyesület is alapvetően pozitív fejleménynek tartja, hogy az erzsébetvárosi önkormányzat végre nem kezeli szent tehénként az autóhasználatot, azonban véleményük szerint egyelőre nem gyalogosbarát, csak forgalomcsökkentő intézkedésről van szó.

Nem lett több gyalogos- és zöldfelület a parkolóhelyek számának csökkentése miatt sem, mert továbbra is jellemző a szabálytalan parkolás. Az autóval közlekedők jelentős része megszokásból közlekedik, egyelőre nem veszi figyelembe a megváltozott forgalmi rendet, behajt az egyirányú utcába, esetleg később észreveszi, és visszatolat. A Kazinczy utcába mindkét irányból behajtani tilos (kivéve célforgalom) és megállni tilos, ennek ellenére végig parkolnak rajta.

Az egyesület tapasztalatai szerint pusztán a tiltó táblák elhelyezésének nincs sok hatása, ilyen változtatások esetén közterület-felügyelőket kellene a helyszínre vezényelni, hogy két-három napig figyelmeztessék az autósokat, utána pedig bírságolják is, aki szabálytalan. Az első napokban akár önkéntes segítők is kint lehetnének, és táblákon is magyarázhatnák, hogy merre (ne) menjenek.

Niedermüller Péter polgármester erre egyébként meglepetten reagált, mikor rákérdeztünk, mert mint mondta, kifejezetten folyamatos jelenlétet kért a rendőrségtől és a közterület-felügyelettől, hogy adjanak segítséget, de ne büntessék az autósokat. A polgármester szerint a három hónapos tesztfázisban még korai kiépített zöld- és gyalogosfelületeket számonkérni, később azonban a felszabaduló tereket szeretné az önkormányzat humánusabbá tenni.

A Közlekedő Tömeg úgy tartja, hogy valószínűleg a lakók körében is sokkal népszerűbb lesz az intézkedés, érteni fogják, miért volt rá szükség, ha az önkormányzat fellép a gyalogos közlekedést akadályozó szabálytalan parkolás ellen, illetve élhetőbbé teszik a közterületeket: szélesítik a járdákat, fákat, növényeket ültetnek, közösségi időtöltést lehetővé tevő utcabútorokat telepítenek, lehetővé teszik a vendéglátóhelyeknek a teraszok kialakítását.