Szeptembertől ne utazzon senki nyaralni külföldre

A kormány mai ülésén értékelték az európai járványügyi helyzetet, és arra jutottak, hogy Európában a legtöbb helyen romlik a helyzet, legfeljebb néhány országban stagnál – mondta el Gulyás Gergely a mai Kormányinfón.

Fotó: Index Gulyás Gergely a mai Kormányinfón

A legnagyobb veszélyt a járvány behurcolása jelenti, mivel a legtöbb esetben külföldről hozzák be a megbetegedést Magyarországra, ezért a kormány arra kéri az állampolgárokat, hogy

szeptember elseje után senki ne szervezzen külföldi nyaralást, főleg ne a déli országokba

– figyelmeztetett Gulyás.

A kancelláriaminiszter kilátásba helyezte, hogy szeptember 1-től szigorúbb szabályozást fognak bevezetni, de hogy ez pontosan mit jelent, azt csak a jövő héten jelentik be. Mint mondta, tekintettel lesznek az országok fertőzöttségi szintjére és arra, hogy sokféle okokból lehet szükséges külföldre utazni, például üzleti célból, ezért egy komplex szabályozást fognak kialakítani.

Gulyás ugyanakkor azt is elmondta, hogy az operatív törzs javaslatát elfogadva a kormány Norvégiát a sárga kategóriából átsorolta a zöldbe, vagyis onnan szabadon érkezhetnek látogatók Magyarországra.

A kancelláriaminiszter szerint fontos lenne, hogy a tanév szeptemberben rendben elkezdődhessen.

Az oktatás újraindítása elengedhetetlen az ország működőképességének fenntartásához, márpedig ehhez arra van szükség, hogy ne nőjön a fertőzöttek száma

– mondta.

Az iskolákra vonatkozó járványügyi intézkedési tervvel kapcsolatban szerinte vannak olyan szabályok, például a higiéniás szabályok, amelyek betartása nagyon fontos, de vannak nem túlzottan életszerű pontok is a tervben. „Azzal kapcsolatban, hogy az iskolában a másfél méteres távolság betartható, meglehetősen szkeptikus vagyok” – tette hozzá.

Gulyás azt is elmondta, hogy az iskolafenntartók és iskolaigazgatók tudják megmondani, hogy pontosan milyen intézkedésekre lesz szükség az egyes iskolákban a tanítás biztonságos elindításához, mert nagy különbségek lehetnek az egyes intézmények között. A kancelláriaminiszter szerint ugyanakkor olyan szigorú karanténszabályokra, az élet rendkívül szűk keretek közé szorítására, mint ahogy tavasszal történt, most ősszel akkor sem lesz szükség, ha a járvány mértéke megint hasonló lesz, mivel az egészségügy ma már sokkal jobban fel van készülve a betegek ellátására, és időközben a hiányzó eszközöket, például nagy mennyiségű lélegeztetőgépet is sikerült beszerezni.