55-tel nőtt az aktív fertőzöttek száma itthon

73 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5288 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3734-en pedig már meggyógyultak – írja a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal.

Az aktív fertőzöttek száma 940, ami az előző napi adathoz képest 55 fős emelkedést jelent.

Az aktív fertőzöttek 37 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 64 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa szerdán az M1-en azt mondta, alacsonynak számít az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, az esetszámok ugyanis tízes nagyságrendben mozognak, míg más országokban százával, ezrével betegednek meg. Szlávik szerint az esetszámok emelkedhetnek az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt, akkor intézkedéseket kell majd hozni, de nem biztos, hogy ez bekövetkezik – utalt az angliai tapasztalatokra, miszerint az iskolákban nem magasabb a járványveszély, mint más helyeken.

A kedd esti RTL Klub Híradójából derült ki, hogy lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik. Az intézmény azt közölte, két orvos kapta el a kórt, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel. Berettyóújfaluban is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa. A kórházból négyen kerültek karanténba. Két gólyatábort is be kellett zárni, miután a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem Budai Campusának rendezvényén is találtak fertőzött diákot. Előbbin kettőt, utóbbin ötöt.

Kásler Miklós keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a környező országok besorolása láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köznevelésnek is fel kell készülnie a védekezésre és a megelőzésre, de a jelenlegi járványügyi helyzetben úgy látja, hagyományos formában lehet megkezdeni a tanévet.

Szükség van a véradók segítségére, közölte az Országos Vérellátó Szolgálat hétfőn. A vérkészlet csökkenése miatt ugyanis csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz tudják biztosítani a vérkészítményeket. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és az utóbbi 14 napban nem járt külföldön, hogy menjen el vért adni.

A hazai adatok részletesebben az alábbi grafikonjainkon is követhetők: