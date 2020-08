Lélegeztetőgépen van egy koronavírusos orvos a mátészalkai kórházból

Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött orvos, aki a mátészalkai kórházban dolgozik - tudta meg az RTL Híradó. Az intézmény azt közölte, két orvos kapta el a kórt, emiatt a bőrgyógyászati szakrendelés átmenetileg szünetel. Mátészalkán a polgármester bejelentése szerint rajtuk kívül egy harmadik fertőzött is van.

Berettyóújfaluban is koronavírusos lett a helyi kórház egyik orvosa. Erről a település polgármestere adott hírt. A doktor Nagyváradon lakik. A kórházból négyen kerültek karanténba.

Két gólyatábort is be kellett zárni, miután a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem Budai Campusának rendezvényén is találtak fertőzött diákot. Előbbin kettőt, utóbbin ötöt. A Szent István rektora azt nyilatkozta, mindent megtettek, hogy megelőzzék a fertőzést, maszkot viseltek, fertőtlenítőt használtak, hőmérőztek a szarvasi táborban.

Az Átrium színházban is van fertőzött, ezért elmaradnak az előadások, és állítólag Horvátországban, egy a Kvarner-öbölnél nyaraló magyar turista is megfertőződött.