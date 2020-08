Hollik István koronavírusos, több kormánytag karanténban van

Csütörtök reggel a Miniszterelnökség közleményéből derült ki, hogy hatósági karanténban van Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár. A tárca azt írta, múlt hét szombaton egy olyan magánrendezvényen voltak, amelyen egy résztvevő koronavírustesztje pozitív lett. Közölték azt is, hogy Gulyás Gergely szerdán elvégzett koronavírustesztje negatív lett.

"A hatósági karantén megszüntetése, a pénteki kormányülésen való részvétel és az azt követő kormányinfó megtartása csak a pénteki második koronavírusteszt negatív eredménye után lehetséges - írták".

Ekkor még nem lehetett tudni, hogy ki az, aki koronavírusos volt a magánrendezvényen. Nem sokkal dél után azonban ez is kiderült: Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírustesztje.

Azt írta: hétfőn és kedden rosszul érezte magát, ezért a következő napok találkozóira és elsősorban a Tranzit közéleti évadnyitóra figyelemmel azt tartotta felelős magatartásnak, ha tesztelteti magát. Miután tesztje pozitív lett, elővigyázatosságból minden programot lemondtak, ő pedig azonnal karanténba vonult. A Tranzit Fesztivált is elhalasztják.

Hozzátette, múlt szombaton részt vett egy magánrendezvényen, s onnan is - a szabályok szerint - leadta minden kontaktját a hatóságok felé. Ez érint több kormánypárti politikust is. Kitért arra is, hogy a nyáron nem járt külföldön és minden szabályt betartott. "Ebből is látszik, hogy a vírus itt van és fokozott figyelmet kíván mindenkitől" - szögezte le. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt írta: a karantén szabályait betartva dolgozik tovább.

Nem sokkal később Varga Judit igazságügyi miniszter is a Facebookon közölt bejegyzésében jelentette be, hogy hétfőn kapcsolatba került egy azóta igazoltan koronavírus-fertőzött személlyel. Ezért a mai naptól házi karanténbe került, és onnan dolgozik. Tüneteket egyelőre nem tapasztal magán. A ma reggel elvégzett első teszt eredménye negatív volt.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtök délután azt közölte, hogy "egy hétvégi rendezvényen a Miniszterelnöki Kabinetiroda több vezetője és munkatársa is találkozott a Fidesz kommunikációs igazgatójával, akinél később koronavírus fertőzést mutattak ki. Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkárok, valamint Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője otthoni karanténban tartózkodnak."

A Hvg megkérdezte Orbán Viktor sajtósát is, hogy a miniszterelnök ott volt-e a magánrendezvényen, Havasi Bertalan azt felelte, hogy

A miniszterelnök nem érintett az ügyben.

Este Szánthó Miklós azt mondta az atv.hu-nak, hogy az Alapjogokért Központ szombati magánrendezvénye volt a szombati szabadtéri esemény. A 24 pedig azt írta, a Veszprém megyei Úrkút melletti kúrián tartották a rendezvényt, amit Schaller-Baross Ernő miniszterelnökségi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár rendezett a családi ingatlanon.