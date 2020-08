Hende Csaba és Dömötör Csaba második koronavírustesztje is negatív lett

A második koronavírustesztje is negatív lett Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselőnek és Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának. A kormánypárti politikusok ezt a Facebook-oldalukon közölték.

Hende Csaba azt írta: „továbbra is fogjunk össze, kövessük a járványügyi hatóságok utasításait, tartsuk be a szabályokat!. Dömötör Csaba megköszönte az érdeklődő és támogató üzeneteket, és mindazok türelmét, akikkel a karantén előtti napokban találkoztak.

Több kormánytag, köztük Gulyás Gergely, Orbán Balázs, Varga Judit, Kovács Zoltán, Dömötör Csaba, Farkas Örs is azután került karanténba, hogy részt vettek egy hétvégi magánrendezvényen, ahol találkoztak a később koronavírussal diagnosztizált Hollik Istvánnal.

Hollik tagja volt a Tranzit szervezőbizottságának is, miatta kellett elhalasztani a rendezvényt, ahol Orbán Viktor is beszédet mondott volna.

Szombaton sorra jelentették be a politikusok, hogy a második koronavírustesztjük is negatív lett. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárhoz hasonlóan Varga Judit igazságügyi miniszter és Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára is Facebookon számoltak be a második teszt eredményéről.