Koronavírus Magyarországon: megjelentek a szigorításokról és korlátozásokról szóló rendeletek

Miután Gulyás Gergely augusztus 28-i kormányinfón bejelentette, hogy a járványügyi helyzet miatt Magyarország lezárja a határait, meg is jelentek a Magyar Közlönyben a járványügyi határellenőrzés szigorításáról, illetve az utazási korlátozásokról szóló rendeletek, amelyek kedden lépnek majd életbe.

Nem magyar állampolgár nem léphet be a szeptember 1-től az országba, kivéve, ha állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van (ez esetben a családtagok is beléphetnek), ha itt dolgozó sportoló vagy sportszakember, ha szállítmányozó, aki teherforgalmat bonyolít, ha hivatalos látogatáson lévő személy, vagy mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben elkapták a Covid-19 betegséget, írja a HVG.

A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ha a vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját, a belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerülnek 14 napra. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.

Magyar állampolgársággal nem rendelkező, vagyis külföldi személyek esetében rendőrök csak azoknak adhatnak felmentést a belépési tilalom alól, akiknek magyarországi hatósági eljáráshoz szükséges a személyes jelenléte, ha olyan üzleti tevékenységet végeznek, amelyhez kormányzati szerv igazolásával rendelkeznek, ha Magyarországon diákok, ha olyan fuvarozók, akiknek a munkavégzés helyét kell megközelítenie, vagy ha családi eseményen kell részt venniük. Az is beléphet, aki hozzátartozója ápolása miatt jönne, vagy sport-, kulturális és egyházi rendezvényen venne részt, vagy egyéb méltányolható oka van belépni. Ezt a kérelmet előre kell beadni elektronikusan angolul, vagy jogi képviselő útján.

A külföldiek tranzitáthaladása belépéskor egészségügyi vizsgálatot követően engedélyezett, ha fertőzés gyanúja nem merül fel, a belépő rendelkezik a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, igazolja utazásának célját, célországát, és a célországhoz utazás útvonalán fekvő szomszédos államba a belépése biztosított. A tranzitforgalom csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, és legfeljebb 24 óráig - közölték.

Az ingázókra a következő szabályok vonatkoznak: a külügyminiszter által meghatározott szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra, az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de a 30 kilométeres sávot nem hagyhatják el. Ugyanígy a magyar államhatártól legfeljebb 30 kilométerre, itthon élő magyarok szabadon visszatérhetnek külföldről, amennyiben 24 órán belül mentek ki, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Azok a külföldi sportolók, akik hazai sportrendezvényre jönnek, akkor léphetnek be, ha az azt megelőző 5 napból két, legfeljebb 48 óra eltéréssel készült negatív tesztet magyarul vagy angolul be tudnak mutatni. Ám a rendelet szerint mindemellett az UEFA protokolljára való tekintettel az is működik, ha valaki csak egy darab, legfeljebb 3 napos negatív teszttel érkezik. A külföldről visszatérő magyar sportolónak két teszt kell, hogy kikerüljön a karanténból, ezek között 24 órának kell eltelnie, és egyébként ő a hatósági házi karantén alatt is a lakásuk és a sporttevékenység helye között "a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet".

Katonai konvojok is beléphetnek Magyarország területére, és az országon át is haladhatnak, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, valamint a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés. A közlönyben megjelent az is, hogy a Magyar Honvédség közreműködik az egészségügyi válsághelyzet alatt a határellenőrzési és a határvédelmi feladatokban, a járőrözésben, az operatív törzs felkérésére egyes létesítmények fertőtlenítésében, szükség esetén tranzitáthaladással összefüggő kísérési feladatokban vagy őrzés-védelmi feladatokban.

A kontaktszemélyek, akik számára karantént írt elő a hatóság, 48 órán belül kiállított két negatív teszttel mentesülhetnek. Ők az első vizsgálatot legalább négy nappal a fertőzött személlyel történt kontaktus után kezdhetik meg.