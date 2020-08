Az Orbán-kormány újra meghosszabbította a bevándorlás okozta válsághelyzetet

A vasárnapi Magyar Közlönyben nemcsak az jelent meg, milyen utazási korlátozásokkal jár a határainak a lezárása a koronavírus miatt, hanem a 411/2020 (VIII. 30) jelzésű kormányrendelet is, amelyben a kabinet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet hosszabbítja meg. Erről a legutóbb március 5-én döntöttek, a kormányrendelet pedig ezt hosszabbítja meg szeptember 7-től.

Megfigyelési pont a magyar-szerb határon a röszkei közúti határátkelő közelében

2016 márciusa, az első válsághelyzet kihirdetése óta zajlik a vita arról, hogy pontosan milyen hatása van az ország életére. A kormányközeli Alapjogokért Központ szerint nincs szó az alapvető jogok gyakorlásának felfüggesztéséről, a törvény arra biztosít lehetőséget, hogy a Magyar Honvédség jogszerűen közreműködhessen az államhatár védelmében, ezzel is segítve a rendőrség tevékenységét. A katonák egyéb tekintetben is támogathatják a rendőrség munkáját, de bizonyos mértékben a rendőrség intézkedési hatásköre is bővül. Az Alapjogokért Központ szerint az állami szervek ideiglenesen igénybe vehetnek egyes vagyontárgyakat, ami azonban az állampolgárok magántulajdonát nem érintheti. Mindezek mellett egyes közigazgatási, engedélyezési, építésügyi és menekültügyi eljárások is gyorsulnak vagy egyszerűsödnek. A Magyar Helsinki Bizottság elemzése azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a négy éve újra és újra meghosszabbított rendelet korlátozza az alapjogok gyakorlását, vagyis a rendelet rendkívüli jogrendet jelent a menekültügyben, rendészetben, sőt a közbeszerzések terén is.

A jogvédők arra is emlékeztetnek, hogy 2017-ben a rendeletre hivatkozva vásárolt pályáztatás nélkül autót a rendőrség mintegy 15 milliárd forintért.

A jogszabály kritikusai azonban mindenekelőtt arra hívják fel a figyelmet, hogy a rendelet fenntartása nem indokolt. Az illegális bevándorlás statisztikái mérséklődtek a korábbi évekhez képest, a 2015 szeptemberében történt, röszkei határátkelőnél zajlott ostromhoz hasonló helyzet azóta sem alakult ki. Ezért sem világos, miért döntött az Orbán-kormány a hosszabbítás mellett.

Az MTI hétfő reggel friss migrációs adatokat közölt, melyek szerint a hétvégén összesen 269 határsértő ellen intézkedtek a magyar rendőrök és katonák. Az elmúlt héten 486 fő próbált illegálisan belépni az ország területére.